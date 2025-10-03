Adalet Bakanı Tunç: 'Selimiye'nin gölgesinden İsrail'i lanetliyorum'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail karşısında uluslararası kuruluşların etkisiz kaldığını belirterek, "7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananlar soykırım suçudur. Selimiye'nin gölgesinden İsrail'i lanetliyorum" dedi.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı' Edirne'de açıldı. Selimiye Meydanı'ndaki açılış törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı. Fuarda ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların el emeğiyle ürettiği ürünler sergilendi. Açılış töreninde konuşan Bakan Tunç, Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekerek, "Kıymetli hemşehrilerim, bu güzel yağmurlu havada Selimiye'nin gölgesinde fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Ancak ne yazık ki Gazze'de insanlık dramı sürüyor. İsrail'in barbarca saldırıları, kadınları ve çocukları hedef alması, açık bir insanlık suçudur. 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananlar soykırım suçudur. Selimiye'nin gölgesinden İsrail'i lanetliyorum" dedi.

Bakan Tunç, İsrail'in yalnızca son iki yılda değil yüz yılı aşkın süredir Filistin topraklarında işgal politikası izlediğini söyledi.

"Uluslararası hukuk işlemiyor"

Uluslararası kuruluşların İsrail konusunda yetersiz kaldığını vurgulayan Bakan Tunç, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onlarca kararına rağmen İsrail işgale devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı tedbir kararları uygulanmadı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararları hayata geçirilemedi. Uluslararası mekanizmaların etkisiz hale geldiğini, uluslararası hukukun işlemediğini tüm dünya görüyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan "Küresel Sumud Filosu"na yapılan müdahaleyi de sert sözlerle eleştiren Bakan Tunç, "Filo içerisinde 46 ülkeden 497 insan hakları savunucusu var. Aralarında 56 Türk de bulunuyor. Onlara yapılan muameleyi bütün dünya gördü. İnsan hakları savunucularının derhal serbest bırakılması gerekir. İsrail, uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ediyor" dedi.

"Türkiye mazlumların yanında"

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" sözlerini hatırlatarak, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olacağını söyledi. Bakan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız her platformda insanlığın sesi oldu. Türkiye, adaleti, hakkaniyeti, insan haklarını savunmaya devam edecek. Bizim temennimiz, bir an önce Gazze'deki katliamların sona ermesi" şeklinde konuştu. - EDİRNE