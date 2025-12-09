Adalet Bakanı Tunç: "Milletin hakkını hukukunu savunan bir yargı sistemi inşa ettik, daha da güçlendirmeye devam ediyoruz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Milletin hakkını hukukunu savunan bir yargı sistemi inşa ettik ve daha da güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda TBMM, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumların 2026 Merkezi Yönetim ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine bilgi verdi. Tunç, "Kamu denetçiliği, kişisel verilerin korunması, bilgi edinme hakkı, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru imkanı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gibi insan hakları alanında yeni mekanizmalar oluşturarak hak arama yollarını genişlettik. Kadınlara, çocuklara, engellilere, yaşlılara, şehit yakınlarına ve gazilerimize pozitif ayrımcılık düzenlemeleri sağlayarak toplumsal adaleti pekiştirdik. Anayasamızda gerçekleştirdiğimiz bu köklü değişikliklerin yanı sıra mevzuatımızı da çağın gereklerine uygun olarak yeniledik" dedi.

Bakan Tunç, yeni anayasaya vurgu yaparak, "Milletimiz daha fazlasına daha iyisine layık. Anayasamızdaki kısmi değişiklikler önemli reformlara imza atmamızı gösteriyorsa da bizim hedefimiz Türkiye yüzünü darbe ürünü anayasayla değil, temel hak özgürlükleri önceleyen yeni bir toplum sözleşmesiyle katılımcı, demokratik sivil bir anayasayla karşılayarak milletimize anayasa borcumuzu ödemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu ile reform iradesini devam ettirdiklerini belirten Tunç, "Belgede milletimize taahhüt ettiğimiz hedefleri birer birer hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 10. Yargı paketiyle hükümlülerin denetimi serbestlik uygulamasından faydalanabilmesi için aldıkları cezanın belli bir kısmının mutlaka cezaevinde geçirme şartını getirerek cezasızlık algısını ortadan kaldırdık. Böylece infazda adalet ve orantılılık ilkelerini güçlendirdik. Hafta sonu ve geceleyin infaz uygulamasının kapsamını genişleterek, hükümlülerin topluma uyum sürecini destekledik. Kadınlar, çocuklar ve yaşlı hükümlüler için konutta infaz uygulamasının kapsamını genişlettik. Ağır hasta ve engelli hükümlülerle doğum yapmış kadın hükümlüler için cezaların infazında estetik sağlayan özel infaz usullerinin kapsamını yeniden belirledik. Uyuşturucu veya alkol tesiriyle trafik güvenliğini tehlikeye atma, kasten yaralama, tehdit suçlarında yaptığımız düzenlemelerle caydırıcılığı amaçladık. Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda suçun teşebbüs aşamasında kalması halinde verilecek cezaları artırarak, cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasını amaçladık" şeklinde konuştu.

11. Yargı Paketi'nin Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini hatırlatan Tunç, "Bu paket içerisinde Covid düzenlemesi nedeniyle ortaya çıkan sorunlar da gideriliyor. Yine 12. Yargı Paketi hazırlıklarını devam ettirdiğimiz hukuk yargılamalarının makul sürede tamamlanması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması, avukatların bilgi belge temin etmelerinin kolaylaştırılması ve noter yardımcılığı kurumunun ihdas edilmesi gibi konularda düzenlemeler yapmayı planlıyoruz. Ayrıca yargılamaların uzamasının en önde gelen sebeplerinden birisi tebligat işlemleri, tebligat usulsüzlükleri bu anlamda yeni bir tebligat kanunu hazırladık ve elektronik tebligatın yaygınlaştırılmasıyla ilgili de bu kanun taslağımızda önemli hazırlıklarımız var. Bunların yanında yine Bilim Kurulumuz tarafından hazırlanan Cebri İcra Kanun Taslağı da görüşlere sunulmuş durumda kamuoyuna" dedi.

Bakan Tunç, "Biz adaleti sadece köhne binalardan, merdiven altı duruşmalardan kurtarmakla kalmadık; adaleti birilerinin, vesayetçilerin, darbecilerin arka bahçesi olmaktan çıkarıp milletin bahçesi haline getirdik. Milletin yargısı haline getirdik. Darbeciden, vesayetçiden, yolsuzluk yapandan hesap sorulur hale getirdik. 28 Şubat'ta postmodern darbecileri alkışlayan yargı mensuplarını gördük. Ön sıralardakilere bakın; sonrasında emekli oldular, sonra da gidip Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldular. Değerli milletvekilleri, milletin hakkını hukukunu savunan bir yargı sistemi inşa ettik ve daha da güçlendirmeye devam ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA