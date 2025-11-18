Haberler

Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin İmralı Ziyareti Açıklaması

Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç: "(MHP lideri Bahçeli'nin İmralı'ya ziyaret açıklaması) TBMM'deki Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşebilir.

Adalet Bakanı Tunç: "(MHP lideri Bahçeli'nin İmralı'ya ziyaret açıklaması) TBMM'deki Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşebilir. Buradaki takdir yetkisi tamamen komisyondadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

