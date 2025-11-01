Adalet Bakanı Tunç, Kahramanmaraş'ta "Deprem Bölgesi Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin etkilediği 11 ilde 2 bin 380 kişi hakkında ceza soruşturması açıldığını anımsatarak, "Şu anda 148 tutuklu, 60 hüküm özlü, 208 tutuklu durumda. Halihazırda 837 soruşturma var. 2 bin 591 ceza davası açılmış durumda. Davaları devam ediyor." dedi.

Bakan Tunç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Deprem Bölgesi Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, etkinlikte deprem kaynaklı davalarda yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin de ele alınacağını belirtti.

Şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması ve yaraların sarılması konusunda devletin tüm kurumlarıyla, vatandaşların güçlü desteğiyle büyük bir mücadele yürütüldüğünü anlatan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantılarında değişmeyen gündem maddesinin her zaman deprem bölgesindeki çalışmalar olduğunu vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıkların şehirlerin yeniden inşa sürecinde önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Tunç, şu ana kadar 300 binden fazla konutun teslim edildiğini, yıl sonuna kadar 450 bin konut hedefine ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bakan Tunç, depremin ilk anından itibaren Adalet Bakanlığının seferberlik başlattığını, 7 gün 24 saat esasına göre bir çalışma düzenlendiğini, bölgede savcı, hakim ve personelin görevlendirildiğini hatırlattı.

Depremden dolayı adliye binaları ve cezaevlerinin de hasar gördüğünü aktaran Tunç, az hasarlı ve orta hasarlı binaların onarımını hızlı bir şekilde tamamladıklarını, ağır hasarlı olan binaları da yatırım programına dahil ettiklerini kaydetti.

Deprem sonrası ceza soruşturmaları süreçlerine değinen Tunç, şöyle konuştu:

"Ceza soruşturmalarına baktığımız zaman çok önemli, şu anda devam eden soruşturmalar var. Yargılama aşamasında büyük ölçüde geçildi. Şu an ilk derece yargılamaları daha çok yoğun. Artık istinafa da intikal etmeye başladı. Sonrasında Yargıtayın huzuruna da gelecek. 11 vilayetimizde 2 bin 380 kişi hakkında depremle ilgili ceza soruşturması açılmıştı. Şu anda 148 tutuklu, 60 hüküm özlü, 208 kişi tutuklu durumda. Halihazırda 837 soruşturma var. 2 bin 591 ceza davası açılmış durumda. Davalar devam ediyor. 986 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmişti. Bir yandan ceza yargılamaları sürerken diğer yandan da idari yargı ile ilgili süreçler de aksamadan devam ediyor. İdari yargı ile ilgili şu ana kadar bölgede 116 bin 696 dava açıldı. 83 bin 321 davada idari yargıda ilk derecede karar verildi. 26 bin 493'ü istinafa intikal etti. 19 bin 592'si Bölge İdare Mahkemesi'nde istinafta karara bağlandı. 40 bin 270 derdest dosya bulunuyor İdari Yargı'da."

Yıkım kararlarına karşı açılan davaların yüzde 92'si karara bağlandı

Ağır hasar tespiti ve yıkım kararlarına karşı açılan 43 bin 365 davadan 39 bin 769'unda karar verildiğini vurgulayan Tunç, "Bu davaların yüzde 92'sinin karara bağlandığını görüyoruz. Bu da gösteriyor ki bu kararlar verildiğinde herhangi bir gecikmeye maruz bırakılmıyor vatandaşlarımız. Derdest 3 bin 596 dava var. Bu davalarda iptal kararı verilen 18 bin 151 bağımsız bölüm değil, bina var 18 bin 151 dava. Yani her bir davayı bir bina olarak düşündüğümüz zaman 18 bin 151 yani bağımsız bölüm olarak düşünürsek eğer 150 bine yakın bağımsız bölümün ilk tespitler bakımından, depremin ilk anlarında yapılan tespitler sonrası o hatalı tespitlerin vatandaşlarımızın yargıya başvurarak yeniden bilirkişi incelemeleriyle durumun netleştirildiğini görüyoruz ve 150 binden fazla bağımsız bölümün de yıkılmaktan vazgeçildiğini yargı kararıyla burada görmek mümkün." diye konuştu.

Deprem sonrası yargı süreçlerini hızlandırmak için bölgeye 153 yeni mahkeme kurulmasını sağladıklarını aktaran Bakan Tunç, toplamda ise 654 adli, 28 idari olmak üzere 682 ilk derece mahkemesinin faaliyete geçirildiğini açıkladı.

"Kusurluysalar gerekli cezalara çarptırılacaklar"

Bakan Tunç, deprem sonrası ceza soruşturmalarında farklı üniversitelerden gelen bilirkişi raporları arasındaki görüş farklılıklarının olduğunu belirterek, "Tabii bu farklı görüşler yargılama neticesinde farklı sonuçlara yol açacağı için burada özellikle birliği sağlamak ve hakkaniyetli ve adaletli bir sonuca ulaşmak gerekir. Çünkü konu çok boyutlu. Daha yıllar önce, yarım asır önce yapılan binalar var. Depremin şiddeti var. Depremin tekrar etmesi var. Dolayısıyla o günkü yönetmelik şartları var. O günkü mevzuat var. O günkü mevzuata göre karar veren idare mensupları var ve bugünkü deprem yönetmelikleri var. ve gerçekten çok karmaşık bir durumla karşı karşıya yargı teşkilatımız. Biz bunu görüyoruz. Tabii yargılanan özellikle bu depremde kusuru olanlar elbette ki adalet önünde bunun savunmasını yapacaklar ve kusurluysalar gerekli cezalara çarptırılacaklar." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, toplantının amacının adalet ve hakkaniyete en sağlıklı şekilde ulaşmak olduğunu, Yargıtay, Danıştay, istinaf ve ilk derece mahkemelerinde görevli hakim ve savcıların katılımıyla gündeme gelen uygulama sorunlarının masaya yatırılacağını ve gerekirse mevzuat değişiklikleri için kanun taslaklarının hazırlanacağını söyledi.

Toplantıda depremden etkilenen 11 ilden gelen yargı mensuplarının idari ve yargısal konularla ilgili görüşlerini paylaşacağını ve her dosyanın ayrı bir özelliği olabileceğini belirten Tunç, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Programda, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Tunç, bölgede görev yapan bakanlık çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mehmet Şahin, Tuba Köksal, AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çevikaslan, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert ve diğer ilgililer katıldı.