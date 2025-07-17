Adalet Bakanı Tunç: "Kadının güçlenmesi hukukun, adaletin ve insan haklarının merkezinde duran bir meseledir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kadının güçlenmesi sosyal politikaların konusu olduğu gibi aynı zamanda hukukun, adaletin ve insan haklarının merkezinde duran bir meseledir" dedi.

Kadınlara yönelik sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik tüm çalışmaları izlemek, değerlendirmek, koordinasyon ve iş birliğini sağlamak amacıyla 8 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kurulan Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1'inci Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında gerçekleşti. Düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı.

Programda konuşan Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak, adaletin kapısını çalan her kadına yalnız olmadığını hissettirmek; kadının onuruna, emeğine, yaşam hakkına yönelen her haksız eli, hukukun gücüyle durdurmak ve kadının toplum içindeki yerini daha güçlü, daha saygın, daha eşit kılmak için çalışmalarımızı tavizsiz, kesintisiz bir kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadının güçlenmesi hukukun, adaletin ve insan haklarının merkezinde duran bir meseledir"

Kadının güçlenmesinin yalnızca bireysel bir kazanım değil, toplumsal adaletin de teminatı olduğuna inandıklarını dile getiren Tunç, "Bugün gerçekleştireceğimiz toplantıyla da kadınların, hayatın her alanında güçlenmesini, adaletin toplumsal düzeyde kökleşmesini ve eşitlik ilkesinin kurumsallaşmasını sağlayacak önemli bir süreci de başlatmış bulunuyoruz. Kadının güçlenmesi sosyal politikaların konusu olduğu gibi aynı zamanda hukukun, adaletin ve insan haklarının merkezinde duran bir meseledir. Çünkü bir ülkede kadın ne kadar güçlü ise adalet de o kadar güçlüdür" diye konuştu.

"Kadınların adalet ve yargı hizmetlerine katılmasını da çok önemsiyoruz"

Siyasette, eğitimde, iş gücüne katılım ve istihdamda kadınların rolünü artıracak adımlar attıklarına dikkati çeken Bakan Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Adalet Bakanlığı olarak, kadınların adalet ve yargı hizmetlerine katılmasını da çok önemsiyoruz. Bu kapsamda; 2002 yılında kadın hakim ve savcı sayısı bin 847 iken; bugün bu sayıyı yüzde 433 oranında artırarak 9 bin 848'e çıkardık. Yargı teşkilatında görev yapan kadın hakim-savcı sayısının toplam hakim-savcı sayısına oranı yüzde 40'a ulaştı. Hali hazırda toplam 3 bin 620 olan hakim ve savcı adayı ve yardımcısının bin 755'i yani yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Adalet teşkilatımızda görev alan 95 bin 104 personelden 45 bin 750'si yani yaklaşık yarısı kadın personelden oluşmaktadır."

Kadın haklarının güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini aktaran Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız Türkiye Yüzyılının ilk Yargı Reformu Strateji Belgemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu kapsamda kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda Adalet sisteminde kadın haklarına ilişkin uygulamalar geliştirilmesini ve şiddet mağduru kadınların adalete erişimi güçlendirilmesini hedef olarak belirledik. Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz ve bu bürolarda uzmanlaşmayı sağlayacağız. Adli yardım sisteminde, kadın haklarının daha etkili korunmasını sağlayan uygulamaları geliştirmeye devam edeceğiz. Hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimlerde kadın haklarına yönelik programları artıracağız. Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerimizin mağdur kadınlara adli süreçte hizmet sunma kapasitesini daha yukarıya taşıyacağız." - ANKARA