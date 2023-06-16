Adalet Bakanı Tunç: İsviçre hükümeti provokatif eylemleri soruşturmalı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'deke provokatif eylemlere ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımız İsviçre'nin Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na davet etti ve gerekli uyarılar gerçekleştirildi. Kınıyoruz, lanetliyoruz. İsviçre hükümetinin hukuka saygı duymasını bekliyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlık görevine geldikten sonra memleketi Bartın'a ilk ziyaretini yaptı. Bartın Gecen köyü girişindeki polis noktasında, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ile bölge halkından bir grup tarafından, konfeti ve davul zurnayla karşılanan Bakan Tunç, çocuklara oyuncak dağıttı. Bartın Valiliği'ne geçen Bakan Tunç, burada Vali Nurtaç Arslan ve protokol üyeleriyle bir araya geldi.

Adalet Bakanı Tunç, İsviçre'de PKK yandaşları tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk bayrağını hedef alan eylemlere ilişkin, "İsviçre'de meydana gelen provokatif eylemler kabul edilebilir gibi değil, nefret teşkil ediyor. Şiddet çağrısı içeriyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamları, Dışişleri Bakanlığımız açıklamalar yaptılar. İsviçre'de meydana gelen bu provokatif eylemi öncelikle kınıyoruz, lanetliyoruz. Bu tür eylemlerin Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşmemesi lazım. Şiddet çağrısı, nefret suçu, kabul edilemez. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde şiddet çağrısını içeren ifadeler, eylemler, özgürlük kapsamında sayılamaz. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ve Avrupa ülkesi olan İsviçre'nin bu anlamda bu tür gösterilere eylemlere izin vermemesi gerekir. Maalesef bunun örneklerini Avrupa'daki başka ülkelerde de gördük, dün de İsviçre'de gördük. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımız İsviçre'nin Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na davet etti ve gerekli uyarılar gerçekleştirildi. Kınıyoruz, lanetliyoruz. İsviçre makamları, adli makamları bu eylemleri yapanları, terör örgütünün propagandasını yapanları, şiddet çağrısı yapanları hemen yakalayıp soruşturmalı ve adli işlemleri başlatmalı, İsviçre hükümetinin hukuka saygı duymasını bekliyoruz" diye konuştu.