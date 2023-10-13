Adalet Bakanı Tunç, Samsun'da konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Gerçekten Filistin'de işlenen bir insanlık suçu var, hukuksuzluklar var maalesef dünyanın gözü önünde.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Gerçekten Filistin'de işlenen bir insanlık suçu var, hukuksuzluklar var maalesef dünyanın gözü önünde. Adeta soykırım diyebiliriz buna." dedi.

Bakan Tunç, Samsun Valiliğini ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistinli masumların, sivillerin üzerine bombalar yağdırıldığını, çocukların katledildiğini söyledi.

Dünyanın Filistin'de yaşananlara sessiz kaldığını belirten Tunç, "Gerçekten Filistin'de işlenen bir insanlık suçu var, hukuksuzluklar var maalesef dünyanın gözü önünde. Adeta soykırım diyebiliriz buna. Bu insanlık dışı, savaş suçu." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda uluslararası sistemin, uluslararası kuruluşların insanlığın sorunlarına artık çare olamadığını, "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek ifade ettiğini anlatan Tunç, şöyle devam etti:

"Filistin meselesinde de başından bu yana, Filistin'in toprakları yıllar boyunca İsrail'in işgali altında ve bugünlere gelindi. İşgal altındaki topraklarda 1967 sınırına dönülüp iki devletli çözüm olması noktasında Türkiye'nin dış politikası hep devam ediyor. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisinde de tüm siyasi partilerin ortak mutabakatıyla bir metin ilan edildi. Orada da Sayın Meclis Başkanı'mız ve siyasi partilerin grup başkanvekilleri ortak metne tamamı imza attı. Türkiye'nin bu noktadaki haklı tepkisini dünyaya göstermek istiyoruz. Dışişleri Bakanı'mız bölgeye gitti. Bölge ülkelerini ziyaret ederek kanayan yaranın artık durması için Türkiye olarak başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Dışişleri Bakanı'mız büyük gayret gösteriyor. Temennimiz, oradaki masum katliamının, çocuk katliamının bir an önce durması."

Gazze'nin abluka altına alınması, elektriği ve suyunun kesilmesinin insanlık dışı bir durum olduğuna işaret eden Tunç, şöyle devam etti:

"Maalesef uluslararası kuruluşların, küresel güçlerin ateşe körükle gittiklerini görüyoruz. Özellikle Avrupa'ya baktığımız zaman, özellikle İsrail'i protesto ve Filistin'in yanında olmak isteyen insanların gösterilerine karşı maalesef yasaklamalar olduğunu görüyoruz. Terör örgütünün propagandasına serbestlik yapan, koruma kalkanı içerisinde gösteriler yapmalarına müsaade eden Avrupa'nın Filistin söz konusu olduğunda insanlık dışı katliamların protesto edilmesi, insan hakları mücadelesinin verilmesi söz konusu olduğunda gösterilere nasıl müdahale edildiğini ve yasaklandığını, Avrupa'nın göbeğindeki ülkeler bakımından çifte standardı görüyoruz maalesef. Türkiye olarak bugüne kadar akan kanın durması ve Filistin'de iki devletli bir yapının oluşması noktasındaki politikamızı hep sürdürdük. Bundan sonra tek çözüm, 1967 sınırlarına dönülüp iki devletli bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçiyor."

Akan kanın bir an önce durması, ateşe körükle giden ülkelerin aklının başına gelmesi ve uluslararası sistemin sessiz kalmaya devam etmemesini temenni eden Tunç, "Türkiye olarak oradaki masumların korunması, çocukların katledilmesinin önlenmesi noktasındaki mücadelemize hız kesmeden devam ediyoruz. Filistin'de, özellikle Gazze yıllarca abluka altında. Oradaki 2 milyon insan yıllarca tecrit edilmiş durumda. Dolayısıyla onların gıda ihtiyaçları var. Türkiye olarak bugüne kadar insani yardım noktasında hiç elimizi oradan çekmedik, oradaki Filistinlilerin yanında olmaya devam ettik. Bu zor günlerinde de yine yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda gerek insani yardım, gerekse savaş durumunun ortadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik adımlarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Samsun Adalet Kampüsü 2024 yatırım programına alındı

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı olarak yatırım programında yer alan, ihaleleri gerçekleşen, proje çalışmaları devam eden ve gelecek yıl yatırım programına teklif ettikleri önemli çalışmaları bulunduğunu söyledi.

Samsun Adli Tıp binasının önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Tunç, "Samsunlular, Trabzon'dan adli tıp hizmeti almak durumunda kalıyorlardı. Samsun için önemli olduğunu düşündüğümüz Samsun Adli Tıp binamızın 3 Ekim itibarıyla ihalesini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde inşallah temelini atıp inşaatına başlayacağız." dedi.

Vezirköprü Adli Tıp Şube Müdürlüğünün de hizmete gireceğini bildiren Tunç, şunları kaydetti:

"Samsun Adalet Kampüsü planlıyoruz. İçinde bölge adliye mahkememiz olacak, bölge idare mahkememiz olacak. İdare ve vergi mahkemelerinin de yer alacağı kampüs Atakum ilçemizde Adalet Bakanlığımıza tahsis edilen 47 bin 350 metrekare taşınmaz üzerinde 41 bin 245 metre kapalı alana sahip olacak. Adalet kampüsümüzü 2024 yılı yatırım programına aldık, onayı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığınca onaylandı. Samsun'umuz için önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Özellikle bölge adliye mahkemesi ve idare mahkememizden çevre iller de yararlanacak. Ayrıca Samsun'da istihdam edilecek 423 yeni personel atamasını gerçekleştiriyoruz. Sınavları, mülakatları yapıldı. Samsun'da adalet teşkilatımızın hizmetinde önümüzdeki günlerde işlerine başlayacaklar."