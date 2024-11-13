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Adalet Bakanı Tunç, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile Görüştü

Adalet Bakanı Tunç, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile Görüştü
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve heyetiyle adli iş birliği ve ikili ilişkileri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Tunç, görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Sayın Faik Zeydan ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya geldik. Ortak ve köklü bir maziyi paylaşan ülkeler olarak başta adli iş birliğimiz olmak üzere her alandaki ilişkilerimizi değerlendirdik, ortak çalışmalarımızı daha etkin hale getirmek için atacağımız adımları konuştuk" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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