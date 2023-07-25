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Adalet Bakanı Tunç, 'fahiş kira artışları' ile ilgili açıklamasında, "1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek" dedi.

Politika Haberleri

Adalet Bakanı Tunç, 'fahiş kira artışları' ile ilgili açıklamasında, "1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, 'fahiş kira artışları' ile ilgili açıklamasında, "1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

1 Temmuz Politika Haberler

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