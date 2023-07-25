Adalet Bakanı Tunç, 'fahiş kira artışları' ile ilgili açıklamasında, "1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, 'fahiş kira artışları' ile ilgili açıklamasında, "1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek" dedi.