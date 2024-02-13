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Adalet Bakanı Tunç: İliç'teki maden sahasında toprak kaymasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden sahasındaki toprak kaymasıyla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç: " Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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