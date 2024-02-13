Adalet Bakanı Tunç: İliç'teki maden sahasında toprak kaymasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden sahasındaki toprak kaymasıyla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.
Adalet Bakanı Tunç: " Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." - ANKARA