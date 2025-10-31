Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı için Eğitime ve Güvenliğe Önem Veriyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin, "Terörün olmamasını, Türkiye'nin çocukları ve gençlerinin Türkiye Yüzyılı'nda daha huzurlu yaşamasını ve huzurlu bir geleceği hep beraber inşa edelim istiyoruz." dedi

Tunç, Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ege Üniversitesi (EÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, eğitimin, ülkelerin kalkınması ve gelişmesi için önemine değindi.

Türkiye'nin yer altı kaynakları anlamındaki zenginliğine dikkate çeken Tunç, "Ama en önemli kaynağımız insan gücümüz, gelecek neslimiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah onlar inşa edecek. Bu nesil Türkiye Yüzyılı'nın temellerini attı ve Türkiye Yüzyılı gençlerimizin omuzlarında yükselecek. O nedenle eğitime büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunç, bütçede en fazla payın eğitime ayrıldığını ve eğitimde önemli mesafenin alındığını dile getirdi.

Son 23 yılda Türkiye'nin hızlı kalkınma süreci içerisinde olmasının yanında yüksek standartlı demokrasi ve hukuk devleti ilkesi kapsamında önemli mesafelerin alındığına işaret eden Tunç, bu anlamda emeği geçenlere teşekkür etti.

Tunç, yeni anayasa çalışmalarının önemine değinerek, "İnşallah Meclisimizde böyle bir uzlaşma sağlanır ve Türkiye Yüzyılı'nın başlarında demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayla yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nın inşa edilebilmesinin özgür bir Türkiye'yle mümkün olabileceğini vurgulayan Bakan Tunç, Türkiye'nin 41 yıldan bu yana terör belası ve sorunuyla mücadele ettiğini anlattı.

Tunç, bu sorunun büyük ekonomik kayıplara neden olduğunu, bu sorun yaşanmasaydı şehirlerin, köylerin ve milletin refahının kat kat daha fazla olacağının altını çizdi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına değinen Tunç, şöyle devam etti:

"Terörün olmamasını, Türkiye'nin çocukları ve gençlerinin Türkiye Yüzyılı'nda daha huzurlu yaşamasını ve huzurlu bir geleceği hep beraber inşa edelim istiyoruz. Son çeyrek asırda terörün ortadan kaldırılması ile ilgili büyük mücadeleler yapıldı. 41 yıllık bir mücadele bu. Evet, belli zamanlarda güvenlik ağırlıklı çalışmalar oldu. Ama güvenlik ihmal edilmedi, özellikle son çeyrek asırda 2002'de olağanüstü halin kaldırılmasıyla beraber bir normalleşme adımları başladı. Özellikle milletimizi rahatsız edecek, şehit ailelerimizi incitecek hiçbir adım bugüne kadar atmadık ve bundan sonra da atmayacağız. İnşallah Türkiye'yi terörden arındırarak yolumuza güçlü adımlarla devam edeceğiz."

Tunç, Orta Doğu'daki gelişmelerin Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini ifade etti.

Filistin'de devam devam eden ateşkese rağmen bombaların atıldığını, çocukların ve kadınların öldürüldüğünü üzülerek gördüklerini dile getiren Tunç, "Pamuk ipliğine bağlı bir ateşkes. Bu ateşkesin yapılması, ateşkes antlaşmasının sağlanması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleri oldu, başından beri Filistin davasının yanında. Filistinlilerin topraklarından edilmesi ve onların bir soykırıma tabi tutulmasıyla dünyanın önemli bir sorunu ve bizi de yakından ilgilendiren bir sorunla karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

Tunç, Filistin'deki soykırımda uluslararası hukukun işlemediğini ve buna rağmen adaleti ve hakkaniyeti, mazlumun hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceklerini söyledi.

İzmir Valisi Süleyman Elban ise Ege Üniversitesinin en köklü üniversitelerinden biri olduğunu, yeni akademik yılın hayırlı ve başarılı olmasını temenni etti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da yürüttükleri projeler hakkında bilgilendirme yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Tunç, öğrenci ve akademisyenlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.