Adalet Bakanı Tunç: "Deprem sonrasında tespit davaları ve diğer davalarla ilgili ihtiyacı karşılayabilecek 131 yeni mahkeme kurulmasını sağladık"

ELAZIĞ Deprem sonrası yoğunlaşan tespit davaları ve diğer davalarla ilgili ihtiyacı karşılayabilmek için 131 yeni mahkeme kurduklarını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İhtiyaç hasıl olursa 189 yeni mahkemenin kurulmasıyla ilgili hazırlık sürecimiz devam ediyor" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için dün Elazığ'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un programları sürüyor. Bakan Tunç bu çerçevede bugün ilk olarak Elazığ Valiliği'ni ziyaret etti. Burada Vali Ömer Toraman tarafından birifing alan Bakan Tunç açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depreminde 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bir milyona yakın konut yerle bir olmuştu. Dünya tarihinin en büyük deprem afeti ile karşı karşıya kalmıştık. Şimdi yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Şehirleri yeniden ayağa kaldırmanın mücadelesini veriyoruz. O nedenle cumhurbaşkanımızın liderliğinde kabinemizin öncelikli gündem maddesi deprem bölgesindeki hasarları biran önce gidermek. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır. Bu anlamda Elazığ'da da önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Adalet Bakanlığı olarak deprem sonrası yapılan çalışmaları bir kez daha paylaşmak istiyorum. Deprem anından itibaren Adalet Bakanlığı'nda da 7-24 esasına göre bir kriz merkezi oluşturulmuştu. Bu kriz merkezi çerçevesi içerisinde önemli koordinasyon çalışmaları AFAD ile birlikte gerçekleştirilmişti. Bölgedeki illerimize 984 bilir kişi gönderilmişti. Bunlar mimar, mühendis ve teknik elemanlardan oluşuyordu. 518 adli tıp uzmanı gönderildi. Burada da DNA ve kimlik tespitleri çalışması yapıldı. Diğer illerden bin civarında hakim ve savcı bölgeye gönderilmişti. Toplam 7 bin 500 personel başka illerden Kardeş Adliye Projesi çerçevesinde deprem bölgesindeki illerimize gönderilmişti. Yine cezaevleri arama kurtarma ekibimiz var. 326 gönüllüden oluşan ceza infaz kurumu memurlarıdır. Onlarda Kahramanmaraş'a görevlendirilerek 41 vatandaşımızı enkazdan canlı olarak kurtardı. Adalet Bakanlığı yargı çalışanları olarak depremde kayıplarımız da olmuştu. 1 hakim, 109 avukat ve diğer kalanı da adliye personeli olmak üzere 231 yargı çalışanımızı da depremde kaybetmiştik" diye konuştu.

"Ağır hasarlı 15 adliyemiz var"

Deprem sonrası özellikle yoğunlaşan tespit davaları ve diğer davalarla ilgili ihtiyacı karşılayabilecek 131 yeni mahkeme kurduklarını aktaran Tunç, "İhtiyaç hasıl olursa 189 yeni mahkemenin kurulmasıyla ilgili hazırlık sürecimiz devam ediyor. 11 ilimizde 108 hizmet binası 89 lojman hasar tespitleri gerçekleştirildi. Bu çerçevede tespit edilen hasar durumuna göre onarımlar gerçekleştirildi. Bu onarımlarla ilgili de ödeneler gönderilerek 473 milyon liralık bir harcamayla az ve orta hasarlı olan adliyelerimiz ile cezaevlerimiz onarılarak kesintisiz bir şekilde hizmet vermeleri sağlanmıştır. Ağır hasarlı 15 adliyemiz var. Bunların yapımıyla ilgili süreçlerimizde devam ediyor. Yine 11 ceza infaz kurumumuzda ağır hasar gördü. Buralarda barındırılan 12 bin hükümlü ve tutuklu başka cezaevlerine nakledildi. Diğer hasarsız olanlar hizmet vermeye devam ediyor. Az ve orta hasarlı olanlarda onarımları gerçekleştirilerek hizmete açık hale getirildi" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın sıcak yuvalarına kavuşması sağlanacak"

Elazığ'da 2020 yılında bir deprem felaketi ile karşılaştıklarını anımsatan Tunç, "37 can kaybı olmuştu. Bu deprem sonrasında AFAD ve TOKİ işbirliği ile kente 25 bin konut yapılarak hak sahiplerine teslim edilmişti. Bu dönüşüm sayesinde 6 Şubat depreminde Elazığ'ımız 2 can kaybının dışında çok şükür başka can kaybımız olmadı. 6 Şubat'ta 11 bin hasarlı bina 18 bin konuta tekabül ediyor. Bunların inşa surecide başlamış durumda ve devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 1 yıl içerisinde konutları inşa ederek vatandaşlarımızın sıcak yuvalarına kavuşması sağlanacak. Deprem bölgesi illerimizi ziyaret ettiğimizde arazide görünen, binaların hızlı bir şekilde yükseldiğidir. Elazığ'ımız 6 Şubat depremi sonrası sadece kendi hasarları ile değil komşu illere de destek olan bir ilimizdir. Elazığ Valiliği, adliye ve belediyemizle, tüm kurumları ile Malatya başta olmak üzere komşu illere destek olmuştur. Vatandaşlara kucak açmıştır" dedi.

"3,5 milyar liralık yatırım yapıldı"

21 yıl içerisinde Adalet Bakanlığı tarafından Elazığ'a 3,5 milyar liralık yatırım yapıldığını vurgulayan Tunç, "Merkez adliyemiz 2010 yılında tamamlanmıştı. Depremde de hasar görmeyen bir binamız. Karakoçan adliyemiz hükümet binasının inşaatı devam ediyor. Şuanda yüzde 60 seviyesinde ve hızlı şekilde tamamlamanın gayreti içerisindeyiz. Kovancılar ilçesine müstakil bir adliye binası kazandıracağız. Etüt proje çalışmalarımız devam ediyor. Hasar gören adliye personeli konutlarımız oldu. Bunların yapım süreçleri de devam ediyoruz. Elazığ Çocuk Eğitim Evi depremde ağır hasar görmüştü. Yeni yapım için 158 kişi kapasiteli proje ihalesine çıkmış durumdayız. Tutuklu ve Hükümlü Adliye Psikiyatrı Hastanesi ülkemizde tek ve buda Elazığ'da. Elazığ'da 50 yatak kapasitesi ile önemli bir hizmet veriyor. Bu tür merkezlerin tutuklu ve hükümlü psikiyatriye ihtiyaç olan tutuklular Türkiye'nin değişik yerlerinden Elazığ'a sevk ediliyor. Tedavileri yapılıyor ve raporları düzenleniyor. 2018'den itibaren Elazığ'da ihtiyaca cevap veriyor. Deprem sonrasında da Elazığ'ımıza 2 yeni mahkeme kurulmasını sağladık. Mahkeme sayısını 56'ya yükseltmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Ziyaretinde Bakan Tunç'a AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ve Prof. Dr. Erol Keleş ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları eşlik etti