Adalet Bakanı Tunç: "Deprem sonrası 26 yeni mahkeme kurduk, Hatay'ımızda mahkeme sayısı 144 yükseldi"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 248 adliye personeli konutunun Hatay'a kazandırılacağını belirterek, "Deprem sonrası 26 yeni mahkeme kurduk, Hatay'ımızda mahkeme sayısı 144'e yükseldi" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatay'da AFAD koordinasyon merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 50 bine yakın canımızı kaybetmiştik. 50 binden fazla bunun yarısı hemen hemen 24 bin vatandaşımız Hatay'da hayatını kaybetmişti. Hatay vilayetimiz depremden en fazla hasar gören vilayetimiz olmuştur. İlgili bakanlarımız da sürekli deprem bölgesinde ve incelemelerde bulunuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle tüm kabine toplantılarında gündem maddemiz, ilk gündem maddemiz; deprem bölgesindeki illerimizde yapılan çalışmalar. Bu kapsamda da bütün bakanlarımız, bakanlıklarını ilgilendiren bölgede incelemelerine devam ediyorlar" dedi.

"Yargıyla ilgili hususlarda normal sürece geçilmiş durumda"

Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak depremin ilk anından itibaren biz de üzerimize düşen hususları yerine getirmeye çalışmıştık. 7/24 esasına göre çalışan bir kriz merkezi oluşturmuş ve 120 sayılı kanun hükmünde kararname olağanüstü hal kararnamesi çerçevesi içerisinde yargıda süreler durdurulmuştu. 2 Mayıs'a kadar dava açma süreleri durdurulmuştu. Ama 2 Mayıs'tan sonra bu süreler tekrar işlemeye başladı. O nedenle hukuki süre ilgili, özellikle yargıyla ilgili hususlar noktasında da şu anda normal sürece geçilmiş durumda. Deprem soruşturmaları da ilk andan itibaren başlatılmıştı. Bine yakın hakim ve savcımız diğer bölgelerden deprem bölgesine görevlendirmiştik. 518 adli tıp uzmanımız da vefat eden vatandaşlarımızın kimlik tespitleri çalışmalarını ve DNA çalışmalarının gerçekleştirmişlerdi. Özverili bir şekilde çalıştılar.7 bin 500 personel ile Adalet Bakanlığı'nın bölgede çalışmaları oldu. Özverili bir şekilde çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Hükümetimiz döneminde yapılan adalet saraylarımız yıkılmadı"

"Artan iş yükünü karşılamak üzere yeni mahkemeler kurulmasını sağladık" diyen Bakan Tunç, "Kurulan mahkeme sayısı deprem bölgesinde 131 adet, bunun 4 tanesi istinaf, 2'si adli, 2'si idari yargı olmak üzere. Hatay ilimize geldiğimizde, Hatay özellikle son yıllarda yapılan hükümetlerimiz döneminde yapılan adalet saraylarımız yıkılmadı. Hatay Adalet binamız, Hatay Adli Tıp Kurumu binamız, Kırıkhan Adliye binamız, Beyhanlı Adliye binamız, Dörtyol Adliye binamız, İskenderun Adliye binamız, bunlar hepsi son yıllarda yapılan adliye binalarımızdı. Az hasar gördüler. Bu az hasarlı binalarımızı hızlı bir şekilde onararak hizmete sunduk. Onarım için de 122 milyon lira bir ödenek göndermiştik. İdare ve vergi mahkemeleri için de tahsis edilen binayı kısa sürede tadilat yapıp hizmete açacağız. Hatay merkezde adalet personeli binalarımız ağır hasar görmüştü. Hatay merkezde 80 adalet personelimiz için konut ihaleye çıkıyoruz. Yine ilçelerimizde de, Altınözü'nde, Dörtyol'da, Erzin'de, Hassa'da, İskenderun'da, Kırıkhan'da, Reyhanlı'da, Samandağı'nda ve Yayladağı'nda 168 konut adliye personelimiz için inşa edeceğiz. Böylece 248 adliye personeli konutunu da Hatay'ımıza kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Mahkeme sayısı 144'e yükseldi"

Hatay'da deprem sonrası 26 yeni mahkeme kurduğunu ve mahkeme sayısının 144'e yükseldiğini belirten Bakan Tunç, "Bunlar 2 tane ağır ceza mahkemesi, 11 tane asker hukuk mahkemesi, 4 tane sulh hukuk mahkemesi, 1 tane aile mahkemesi, 5 tane tüketici mahkemesi, 3 tane de idare ve vergi mahkemesinin kurulmasını sağladık. 26 yeni mahkeme, tabii ihtiyaç hukukunda bu mahkeme eğer dava süreçleri eğer dosya sayılarında artış söz konusu olduğunda bunu izlemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Deprem ceza soruşturmaları devam ediyor"

Deprem ceza soruşturmalarının da diğer yandan devam ettiğini kaydeden Bakan Tunç, "Depremin ilk anından itibaren sorumlularla ilgili açılan ceza soruşturması ve bir kısım kovuşturmalar da asılmaya başladı. Bilirkişi incelemelerinde şu anda büyük ölçüde dosyalar, tüm ülke genelinde bin 757 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. Hatay'da 725 bu sayı. 351 tutuklama gerçekleşmişti. Bu sayı Hatay'da 91 tutuklama, kontrol kararı Türkiye'de deprem bölgesinde 642, Hatay'da 254, yani baktığımız zaman sayıların hemen hemen neredeyse yarısı Hatay'ımızı teşkil ediyor. Cumhuriyet Savcılıklarımız titiz bir şekilde soruşturmaları devam ettiriyorlar. Dosyalar teknik inceleme için, bilirkişi incelemesi için ilgili üniversitelere gönderilmiş durumda. Dosyaların bilirkişi raporlarının savcılıklara intikal etmesi durumunda da bu tutukluluk süreçleri de yeniden gözden geçirilmeye devam ediyor. En iyi şekilde ortaya çıkacağını ve yargının, bağımsız, tarafsız yargının en doğru kararı vereceğini inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY