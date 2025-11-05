Adalet Bakanı Tunç, Demirtaş'ın İstinaf Sürecini Değerlendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının sorularını cevaplandırırken Selahattin Demirtaş'ın durumuyla ilgili, "Bu süreçte hep birlikte mahkemenin değerlendirme sırasını beklemek gerekecek" dedi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Selahattin Demirtaş'ın istinaf sürecinin devam ettiğini ve bu süreçte hep birlikte mahkemenin değerlendirmesini beklemek gerektiğini belirtti.

"Şu anda istinaf süreci devam ediyor"

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen bir karar söz konusuydu. 2019'dan bu yana tutukluluğunun devam ettiği 'Kobani Davası' olarak bilinen davayla ilgili olarak şu anda istinaf süreci devam ediyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nde dava serbest. Tabi tutuklukla ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesindeki güvenlik hakkıyla ilgili olarak tutuklama şartlarıyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan ilgili dairede görüşülmesi talebi panel tarafından kabul edilmemişti. Şu anda görünmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi durumunda, orada ilgililerin müracaatı durumunda, mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Bu süreci hep birlikte mahkemenin değerlendirme sırasını beklemek gerekecek." - ANKARA