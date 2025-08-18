Adalet Bakanı Tunç: "Çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika