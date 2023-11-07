Adalet Bakanı Tunç: (Can Atalay) "Konu yargıtayın huzurunda. Bu konuda yargının kararını bekleyeceğiz"
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Adalet Bakanı Tunç: (Can Atalay) "Konu yargıtayın huzurunda.
Adalet Bakanı Tunç: (Can Atalay) "Konu yargıtayın huzurunda. Bu konuda yargının kararını bekleyeceğiz"
ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı "Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması İşlemleri Değerlendirme Çalıştayı" sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika