Adalet Bakanı Tunç: 'Bugünkü yargı darbeciye, vesayetçiye geçit vermiyor'

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Antalya'da konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı sistemine yönelik eleştirilere sert tepki göstererek, "Bugünkü yargı sistemimiz, yolsuzluktan da arsızlıktan da hırsızlıktan da hesap soran, darbeciye geçit vermeyen, milli iradeye saygı duyan bir sistemdir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı çerçevesinde Antalya'da temaslarda bulundu. Sabah saatlerinde kente gelen Bakan Tunç, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye, basın özgürlüğünde 1,5 yılda 250 gazeteciyi öldüren İsrail'den geride olabilir mi

Bakan Tunç, Antalya'da iki gündür süren yangınlarla ilgili geçmiş olsun dileklerinde bulunarak başladığı konuşmasında, yargı sistemine yönelik eleştirileri şu sözlerle yanıtladı: "Bugünkü yargı artık öyle bir yargı değil. Bugünkü yargı sistemimiz, adalet sistemimiz yolsuzluktan da hesap soran, arsızlıktan, hırsızlıktan da hesap soran darbeciye geçit vermeyen, vesayetçi anlayışa geçit vermeyen, milli iradeye saygı duyan, demokratik hukuk devleti ilkesine saygı duyan bir yargı sistemidir. Bu hazmedilemiyor. Hazmedilemediği için de maalesef bazı soruşturmaları siyasallaştırarak farklı şekilde göstermeye çalışarak karalama kampanyası yapılıyor. Türkiye'nin hukuk güvenliği endeksinde gerilerde olduğu söyleniyor. Kim yapıyor bu endeksleri? Amerika Birleşik Devletleri eski barolar birliği başkanı kendine göre bir liste yapıyor. Kurduğu derneğe ne kadar bağış kim yapmışsa onlar önder. Türkiye basın özgürlüğünde İsrail'in gerisinde diyorlar. Olabilir mi böyle bir şey? Basın özgürlüğünde Türkiye nasıl İsrail'in gerisinde olur? Böyle bir endeks mi olur? Son bir buçuk iki yılda 250'den fazla gazeteciyi öldüren bir ülkede basın özgürlüğü değil, gazetecinin, basın mensubunun yaşam hakkı yok. Yani böyle bir endeks olur mu? O nedenle Türkiye'yi karalamaya yönelik bu takım listelerle işte muhalefetin de eline tutuşturulan ve televizyon ekranlarında sürekli tekrarlanan bu karalama kampanyalarına karşı da uyanık olacağız. Onlara cevaplarımızı vermeye devam edeceğiz".

"Hak arama yollarını arttırdık"

Türkiye'de son 23 yılda yapılan reformları hatırlatan Bakan Tunç, "Türkiye 23 yılda hem fiziki kalkınma anlamında alt yapısından üst yapısına barajlarından üniversitelerine, okullarından şehir hastanelerine, organize sanayi bölgelerini dolduran fabrikalarından tarımsal üretim tesislerine kadar her alanda büyük mesafe alırken bir taraftan da bahsettiğim darbelere karşı daha dayanıklı olabilmesi için büyük reformlara sahip oldu. Temel hak özgürlükleri alanını genişleten anayasa değişiklikleri yaptık. Kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları bu dönemde öne çıkan reformlar oldu. Hak arama yollarını arttırdık. Özel hayatın korunması, kişisel verilerin korunması, Kamu Denetçiliği Kurumu, anayasa mahkemesinin yapısı, hakimler ve savcılar kurulunun yapısı, milli güvenlik kurulu, yüksek askeri şura gibi kurumların yapısı demokratik hukuk devletine uygun hale getirildi. Anayasada 'darbeciler yargılanamaz' diye madde vardı, kaldırıldı. 12 Eylül darbecileri de, 28 Şubat darbecileri de yargılandı. Bunu her lider yapamaz. Bunu sadece Recep Tayyip Erdoğan yapar. Onun cesur ve kararlı tutumu sayesinde bu reformları gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Bizim hedefimiz Türkiye Yüzyılıdır" diyen Tunç, "Türkiye'yi bu yüzyılda dünyanın en güçlü ülkeleri arasında görmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın temelleri atıldı. Bu temellerin üzerine Türkiye Yüzyılı inşa edilecek ve gençlerimiz dünyada adaleti, hakkaniyeti, insan haklarını daha güçlü savunacak" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye hedefine adım adım yaklaştık"

Terörle mücadeleye de değinen Tunç, şunları söyledi: "41 yıldır mücadele ettiğimiz terör belasını sona erdirmek istiyoruz. Çok acılar çekildi, çok şehitler verdik, ekonomik kayıplar yaşadık. Bundan sonra enerjimizi teröre harcamayalım diyoruz. AK Parti iktidarının ilk işlerinden biri olağanüstü hali kaldırmak oldu. Ayrımcılıklar ortadan kaldırıldı. Doğu'dan Batı'ya her bölgeye eşit hizmet götürüldü. Yasaklar kaldırıldı. Teröre mazeret teşkil eden unsurlar ortadan kaldırıldı. Terörsüz Türkiye hedefine adım adım yaklaştık. Bugün Türkiye bu fırsatı yakalamıştır ve bu fırsatı heba etmemek gerekir. Terörsüz bir Türkiye ile inşallah Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Antalya'mız bu noktada en önemli destek veren illerimizden biri olacak."

Basın toplantısının ardından Bakan Tunç, Antalya Ticaret Borsası'nı ziyaret edecek. Günün ilerleyen saatlerinde esnaf ziyaretlerinde bulunacak olan Tunç, Güneydoğu ve Doğu Anadolu İş Adamları Derneği üyeleriyle bir araya gelecek. Program kapsamında ayrıca şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirecek olan Bakan Tunç, günün sonunda avukatlarla toplantı yapacak.

Toplantıya; Dışişleri eski Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, çok sayıda milletvekili ve partili katıldı. - ANTALYA