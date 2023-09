Adalet Bakanı Tunç: "Bizim hedefimiz yeni bir anayasaya milletimizi kavuşturmak"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Pendik AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti

İSTANBUL - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Pendik AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada açıklama yapan Tunç, "Bizim hedefimiz yeni bir anayasaya milletimizi kavuşturmak. Demokratik sivil bir anayasa. Türkiye Yüzyılının başlangıcında inşallah parlamentomuz bu uzlaşmayı da gerçekleştirerek Türkiye'yi yeni bir anayasaya kavuşturacak. Darbe anayasasından, o vesayetçi ruhu taşıyan anayasadan, her ne kadar da reformlar yapmışsak da o ruhu ortadan kaldırmak elbette ki ancak yeni anayasa yapmakla mümkün" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile beraber Pendik AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eti. Bakan Tunç ile Başkan Cin burada konuşma gerçekleştirdi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Pendik'le ilgili kısa bilgi vermek gerekirse Pendik büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Bu noktada, göreve geldiğimiz andan itibaren yatırımlarımız projelerimiz altyapı ve üstyapı çalışmalarımız, kültürel faaliyetlerimiz, gençlik çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Yatırım olarak baktığımız zaman İstanbul'da 39 tane ilçe var. Bu 39 tane ilçede en fazla yatırım yapan ilçe konumumuzu koruyoruz dört buçuk yıldan beri. Yani şu anda rakamsal ifadeyle değerlendirdiğimiz zaman 4 milyar 900 milyon liralık yatırım yaptık sadece Pendik Belediyesi olarak. Yani bütçemizin yüzde kırk beşi. Yine sosyal belediyecilik anlamında da ifade etmek gerekirse bütçemizin yüzde sekiz buçuğunu sosyal yardımlara ayıran bir belediyeyiz. Dolayısıyla hem sosyal yardım konusunda hem yatırımlar konusunda hakikaten öncü bir belediye olmaya devam ediyoruz. Gençlik çalışmalarımızda kültürel sanatsal faaliyetlerimizde yine yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Sadece gençlerle ilgili bir örnek proje olduğu için ifade etmem gerekir; 2 yıl önce başlatmış olduğumuz, Pendik'te oturup ilk defa üniversite kazanan tüm öğrenci kardeşlerimize, iki yıllık, dört yıllık fark etmez, özel üniversite, kamu üniversitesi fark etmez, tüm öğrenci kardeşlerimize eğitim desteği adı altında destekte bulunmaya çalışıyoruz. İlk yaptığımızda 750 lira vermiştik. O zaman rakamlara göre ciddi rakamdı. Geçen yıl 2 bin lira vermiştik. Bu yıl da Pendik'te oturup ilk defa üniversiteyi kazanan tüm öğrenci kardeşlerimize 5'er bin liralık eğitim desteği veriyoruz. Geçen iki yıl süre zarfında 8 bin 545 öğrenciye verdik ve toplam 12 milyon 500 bin liralık bir destek vermiştik. Bu yıl 5 bin öğrencinin bundan faydalanacağını düşünüyoruz. 25 milyon liralık bir payı, bütçeyi oraya ayırmış vaziyetteyiz" dedi.

Bakan Tunç, "Bizim hedefimiz yeni bir anayasaya milletimizi kavuşturmak. Demokratik sivil bir anayasa. Türkiye Yüzyılının başlangıcında inşallah parlamentomuz bu uzlaşmayı da gerçekleştirerek Türkiye'yi yeni bir anayasaya kavuşturacak inşallah. Darbe anayasasından, o vesayetçi ruhu taşıyan anayasadan, her ne kadar da reformlar yapmışsak da o ruhu ortadan kaldırmak elbette ki ancak yeni anayasa yapmakla mümkün. İnşallah 28. dönem parlamentosu da bunu gerçekleştirecektir. Bu uzlaşmayı sağlarsak bütün partiler olarak milletimize olan borcumuzu yerine getirmiş oluruz. İnşallah Türkiye yüzyılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kabinesi olarak milletimize seçim meydanlarında vadettiğimiz çok sayıda vaadimiz var. Deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmak, afet riskine karşı dayanıklı şehirler üretmek. Biraz önce Pendik Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Projelerini tekrar gördük. Özellikle Pendik'in afet riskine karşı nasıl dayanaklı şehir olması noktasındaki öne çıkan projelerini gururla takip ettik. Ben buradan belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Pendik, afet riskine karşı bütün ülkemiz, dayanıklı şehirlere inşallah kavuşacak. Tabii ki hep önce insan demeye devam edeceğiz Eğitimden sağlığa, kültürden, sosyal politikalara varıncaya kadar insanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun. Aile güçlü olacak ki toplum güçlü olsun, ülke olarak güçlü olalım. Yirmi bir yılda bunu yaptık. Yeni dönemde de inşallah üstüne koyarak milletimizi güçlendirmenin gayreti içerisinde, refahını arttırmanın gayreti içerisinde olacağız. İstikrarlı kalkınma hamlesinden taviz vermeden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza devam edeceğiz inşallah. ve Türkiye'nin her yerinde bu projeler kesintisiz devam edecek. Enerji projeleri, doğal gazı, petrolü, terörden temizlediğimiz dağlarda artık petrol fışkırıyor. Karadeniz gazını yerli gemilerimizle arandığında bulabiliyoruz. Doğu Akdeniz'de de Abdülhamit Han gemimiz şu anda araştırıyor. Nükleer santraliyle, enerjide bağımsız bir Türkiye'yi inşallah inşa edeceğiz. IMF'ye hiçbir zaman muhtaç olmayan, ekonomide bağımsız bir Türkiye'yi, savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde seksenin üzerine çıkaran savunma sanayinde lider bir ülkeyi birlikte inşallah inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.