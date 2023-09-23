Adalet Bakanı Tunç: "Bin hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav 23 - 24 aralık tarihinde gerçekleşecek"

Adalet Bakanı Tunç: "Bin hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav 23 - 24 aralık tarihinde gerçekleşecek" -Adalet Bakanı Tunç: -"Sınavı kazana hakim savcı yardımcılarımız, üç yıl hakim savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar"