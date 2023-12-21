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Adalet Bakanı Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını değerlendirdi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki görüş farkına dikkat çekerek, kararın ilgili mahkemeler tarafından değerlendirileceğini belirtti.

Adalet Bakanı Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını değerlendirdi

Bakan Tunç: "Anayasanın 83., 14., 148., 148. Madde 4. Fıkrası tüm bunları değerlendirecek olan, olay mahkemenin önüne geldiğinde o mahkemeler değerlendirecektir. Bu maddelerin yorumlanması bakımından Anayasa Mahkememiz ve Yargıtayımız görüş farkı ortaya çıkmıştı. Bu yeni bir karar. Bu kararın değerlendirmesinin yine ilgili mahkemeler yapacaktır"

Ahmet Umur Öztürk

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararıyla ilgili, "Anayasanın 83., 14., 148., 148. Madde 4. Fıkrası tüm bunları değerlendirecek olan, olay mahkemenin önüne geldiğinde o mahkemeler değerlendirecektir. Bu maddelerin yorumlanması bakımından Anayasa Mahkememiz ve Yargıtayımız görüş farkı ortaya çıkmıştı. Bu yeni bir karar. Bu kararın değerlendirmesinin yine ilgili mahkemeler yapacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM bütçe görüşmelerinden sonra gazetecilerin sorusunu cevapladı. Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdiğini hatırlatılması üzerine, "Anayasa Mahkemesinin önceki kararına Yargıtay uymamıştı. Anayasanın 83., 14., 148., 148. Madde 4. Fıkrası tüm bunları değerlendirecek olan, olay mahkemenin önüne geldiğinde o mahkemeler değerlendirecektir. Bu maddelerin yorumlanması bakımından Anayasa Mahkememiz ve Yargıtayımız görüş farkı ortaya çıkmıştı. Bu yeni bir karar. Bu kararın değerlendirmesinin yine ilgili mahkemeler yapacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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