Adalet Bakanı Tunç, 29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi kurulması kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin hızlanması, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Ankara, İstanbul, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Van'da 29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi kurulması kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Tunç, yeni kurulan 44 İdare ve Vergi Mahkemesinin yargı teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulundu. - ANKARA