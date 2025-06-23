Adalet Bakanı Tunç, 2025 Yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi'ni Tamamladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün (CTE) Norm ve Atama Sistemi kapsamında 2025 Yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün (CTE) Norm ve Atama Sistemi kapsamında 2025 Yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Bakan Tunç, yeni görev yerlerine atanan 2 bin 254 personele başarılar dileyerek, "Kararnamenin; personelimiz başta olmak üzere aileleri, teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA