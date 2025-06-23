Adalet Bakanı Tunç, 2025 Yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi'ni Tamamladı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden 2025 Yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu ve yeni atanan 2 bin 254 personele başarılar diledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün (CTE) Norm ve Atama Sistemi kapsamında 2025 Yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün (CTE) Norm ve Atama Sistemi kapsamında 2025 Yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Bakan Tunç, yeni görev yerlerine atanan 2 bin 254 personele başarılar dileyerek, "Kararnamenin; personelimiz başta olmak üzere aileleri, teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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