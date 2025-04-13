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Adalet Bakanı, Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Hayatını Kaybeden Öğrenci İçin Başsağlığı Diledi

Adalet Bakanı, Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Hayatını Kaybeden Öğrenci İçin Başsağlığı Diledi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sevda Özkaya'nın ailesine başsağlığı diledi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçtığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sevda Özkaya'nın ailesine başsağlığı diledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçtığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sevda Özkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına ise başsağlığı diledi. Bakan Tunç, olayla ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve otomobil sürücüsünün gözaltına alındığını duyurdu. Tunç paylaşımında, "Yaşanan bu acı olay Hayvanları Koruma Kanunu'nun önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Kanun çerçevesinde sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi son derece önemlidir. Yasa gereği alması gereken önlemleri almayan, görevini ihmal edenlerle ilgili gerekli soruşturma ve kovuşturma süreçleri titizlikle yürütülecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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