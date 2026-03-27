'ADLİYE ZİYARETLERİNİ DE ÖNEMSİYORUM'

Düzce Adalet Sarayı'nı ziyaret eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcılar ile bir araya geldi. 12'inci Yargı Paketi ile ilgili meslektaşları ile sürekli istişare yaptığını ifade eden Bakan Gürlek, "Elimizden geldiğince meslektaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Sizin sorunlarınızı iyi biliyoruz. Sizin özellikle uygulamada karşılaştığınız sorunlar, bunların yargılamanın gecikmesine sebebiyet vermemesi için biz de bu konuda çalışacağız. Hakimlik yaptım, savcılık yaptım. Daha sonra da Adalet Bakan Yardımcılığı, İstanbul Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı nasip oldu. Öncelikli olarak sizin yaşadığınız problemleri, sizin yaşadığınız sorunları, sizin psikolojinizi çok iyi biliyorum. Adliye ziyaretlerini de önemsiyorum. Hem meslektaşlarımıza moral motivasyon, hem de özellikle uygulamadaki sorunları bizzat sahada görüp elimizden ne geliyorsa bunların çözüm aşamasına fayda sağlamak istiyoruz." dedi.

'YARGI HER ZAMAN GÜÇLÜDEN YANADIR ALGISI VAR'

Bakan Gürlek, vatandaşlardan gelen eleştirileri de değerlendirerek şunları söyledi:

"Adaletle ilgili vatandaşta iki tane temel eleştiri var. Birinci eleştiri yargılamalar çok uzuyor. Yani bunu ben de gördüm. Siz de biliyorsunuz. Her bir davanın ne kadar sürede bakılacağı hedef süre var. Aslında belli. Bu konuda ben sizden özellikle dosyanıza ihtimam göstermenizi istiyorum. Her gittiğim yerde de söylüyorum. Eğer hakimden, savcıdan kaynaklanmayan, sistemden kaynaklanan bir sorun varsa da biz de Adalet Bakanlığı olarak teknik ekibimle birlikte, heyetle birlikte bu sorunları çözmek için geldik. Vatandaştan gelen ikinci eleştiri konusu olarak da yargı da güven problemi. Aslında öyle de değil ama maalesef böyle bir algı var. 'Yargı her zaman güçlüden yanadır' algısı var. Bu yanlış. Bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. İstanbul'da görev yaptık sizler de biliyorsunuz. Hakim, savcı dosyadaki delillere göre bakar. Dosyanın taraflarının statüleri, makamları, mevkileri önemli değildir. O şahsın güçlü olması ya da önemli bir pozisyonda olması maddi durumu önemli değildir. Bu konuda da değerli meslektaşlarım elinizden geldiğince sizlerden de ihtimam göstermenizi istiyoruz"

Mutlu YUCA-Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı