Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul Bölge İdare Mahkemesini ziyaret etti Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde yaptığı toplantıda, yargının etkinliğinin artırılması ve adalet hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların önemini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adalet hizmetlerinin kalitesini sürekli yükselten, kurumsal kapasitesi ve etkinliği her geçen gün gelişen bir yargı sistemi hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Bölge İdare Mahkemesini ziyaret ettiğini belirtti.

Daire başkanları ve idare mahkemeleri başkanlarıyla bir araya gelerek kapsamlı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Yargının etkinliğinin artırılması, adaletin hızlı, etkin ve sağlıklı biçimde tecelli etmesi ve vatandaşlarımızın beklentilerinin en iyi şekilde karşılanması amacıyla yürütülen çalışmaları ele aldık. İdari yargının daha güçlü, daha erişilebilir ve kurumsal kapasitesi daha yüksek bir yapıya kavuşması için atılabilecek adımları istişare ettik. Adalet hizmetlerinin kalitesini sürekli yükselten, kurumsal kapasitesi ve etkinliği her geçen gün gelişen bir yargı sistemi hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
