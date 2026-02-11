Haberler

Bakanlar Gürlek ve Çiftçi, TBMM'de yemin etti

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yemin töreni sonrası milletvekillerine teşekkür etti ve adaletin tecellisi yolunda kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanı olarak, milli iradenin tecelligahı olan Yüce Meclisimizin huzurunda yeminimizi ettik. Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum. Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
