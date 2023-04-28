Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye'nin geleceğini terör örgütleri tayin edemez

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu kadar destek açıklamalarının arkasında, altında, üstünde, yanında bir şey yok mu? Var. Öyleyse alemi kör, herkesi sersem sanmaktan vazgeçin. Bir yandan 'Terörün gölgesi olursa biz oradan kalkarız' diyor, öbür yandan gölge mölge değil terör hakim oluyor. Türkiye'nin geleceğini terör örgütleri tayin edemez. Türkiye'nin geleceğini ABD, AB ve başka bazı uluslararası örgütler, karanlık çevreler değil, Şanlıurfalıların helal ve temiz oyları belirleyecektir" dedi.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim çalışmaları kapsamında esnafla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, tarihi hanlar bölgesinde esnafla birlikte dua etti, ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği trambüs seferlerinin başlatılması törenine katıldı. Törende konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 20 yılda Türkiye'nin ulaşımda çığır açtığını belirtti. Türkiye'nin kriz, kaos, kavga, zayıf iktidar, istikrarsızlık ile yönetilemeyeceğini dile getiren Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Sizlerin 14 Mayıs öncesinde böyle bir gayretin içerisinde olması adeta bana da şifa kaynağı oldu. Hem dualarınızı bekliyorum hem de bu süreç içerisinde yapacağınız çalışmalar Şanlıurfa'mız için Şanlıurfa'nın şahsında da Türkiye'miz için büyük bir heyecana, uyanışa vesile olacaktır. Şanlıurfa, Türkiye'nin bu noktada adeta bir bel kemiği, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin en önemli timsali. Sizlerin birliği, beraberliği, Türkiye'nin geneline teşmil olacaktır. Türkiye'nin geneli sizin birliğinizi, beraberliğinizi örnek alacaktır. Bu bakımdan 14 Mayıs Şanlıurfa'nın şahsında Türkiye için örnek teşkil edecektir."