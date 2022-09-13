Son dakika haber | 'Türkiye'de yargıya güvenin artması için sadece hakim ve savcıların verdiği kararlar yetmez''

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi' tanıtım programına katıldı. Programda konuşan Bozdağ, " Türkiye'de yargıya güvenin ve yargıda memnuniyetin artması için sadece hakim ve savcıların verdiği kararlar yetmez" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi' tanıtım programına katıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda(HSK) gerçekleştirilen programa HSK genel sekreteri Seyfi Han ve beraberindeki bir çok davetli katılırken, davetlilere sistem hakkında bilgilendirici video izletildi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Adalet mülkün temelidir ifadeleri ile sözlerine başlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin adalete olan güveninin artması yargı hizmetlerinden memnuniyetin yükseltmesi hepimizin ortak amacıdır. Türkiye'de yargıya güvenin ve yargıdan memnuniyetin artması için sadece hakim ve savcılarımızın verdiği kararlar yetmez. Bunun yanında sistemin bütünüyle sağlıklı işlemesinde büyük fayda vardır. Adalet sadece mahkemelerde değil aileden tutun toplumun her alanında ayakta tutulması gereken her işin temeli görülmesi gereken ve ona göre değer verilmesi gereken yüce bir değerdir."

"HUKUK MAHKEMELERİ VE CEZA MAHKEMELERİ'NİN YÜKÜNÜ AZALTARAK DA BÜYÜK BİR REFORMU HAYATA GEÇİRMİŞ OLDUK"

Zabıt katibi azlığı nedeniyle nöbetleşe zabıt katibi döneminin tarihe karıştığını ve yargının üzerindeki iş yükünü azaltarak, yargılama süreçlerini de azalttıklarını belirten Bakan Bozdağ, "Yardımcı adli personel konusunda ciddi adımlar atıldı. Şu anda zabıt katibi konusunda yargımızda yaşanan bir sorun yok. Geçmişte bazı mahkemeler zabıt katibi azlığı nedeniyle nöbetleşe zabıt katibi kullanıyordur. O dönem tamamen tarihe kavuştu. Hakimlerimizin, savcılarımızın her birine bilgisayar verilmesi ve bunun 5 yılda bir değiştirilmesi. Bilgisayar iletişim teknolojisinin en üst düzeyde kullanılması da yarıca bu işlerin hızlandırılmasında ve yargının makul sürede yargılamayı tamamlamasında bir etken olmuştur. Yargının üzerindeki iş yükünü azaltan adımlardan, bu yargılama süreçlerini azalttı. Yargı sürecine katkı sağladı. Uzlaştırmacılığın Ceza Mahkemesi alanında, arabuluculuğu Hukuk Mahkemesi alanında geliştirerek ve her geçen gün çerçevesini de geliştirerek Hukuk Mahkemeleri ve Ceza Mahkemeleri'nin yükünü azaltarak da büyük bir reformu hayata geçirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"BİLİRKİŞİLİK SİSTEMİNE YENİ BİR NEŞTER VURACAĞIZ"

Bilirkişilik sistemi içerisinde aksayan yönlerin olduğunu belirten Bakan Bozdağ, bu alanda da yeni bir düzenlemenin yapılacağı söyledi. Bakanlık olarak çalışmanın sürdürüldüğünü, yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını bildiren Bakan Bozdağ, "Bilirkişilik konusuna yeni bir neşter vurma ihtiyacını bakanlık olarak duyuyor ve bu konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bilirkişilikten beklenti neyse o çerçevede sistemin işlemesi, hakim ve savcılarımıza çıkan raporların yol göstermesi son derece önemlidir. Vatandaşlarımızın bu konuda çok ciddi şikayetlerinin bakanlığımıza ulaştığını bildirmek isterim. Bu şikayetleri de dikkate alarak bu konuda ciddi bir çalışmayı kamuoyu ile paylaşacağız ve bu alana yeni bir neşter vuracağız" diye konuştu.

(Ahmet Furkan Gülap - İbrahim Çakmak /İHA)