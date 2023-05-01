Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye'de aileyi korumak en önemli meselelerimizin başında

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada Türkiye'de aileyi korumayı en önemli meselelerin başında gördüklerini belirterek LGBT'yi, pek çok sapkınlığı meşrulaştırmak, normalleştirmek, milletin tutum ve davranışlarını bu konuda ayrı ayrı yönlere çekmek için nice gayretlerin içerisinde olanların olduğunu söyledi.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'de aileyi korumayı en önemli meselelerin başında gördüklerini belirterek "Şimdi bakın LGBT'yi, pek çok sapkınlığı meşrulaştırmak, normalleştirmek, milletin tutum ve davranışlarını bu konuda ayrı ayrı yönlere çekmek için nice gayretlerin içerisinde olanlar var" dedi.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisinin Eyyübiye Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Burada toplanan partililere hitap eden Bakan Bozdağ, Şanlıurfa'nın haklarını arayacağını, kentin bir avukatı gibi çalışacağını söyledi. Şanlıurfa'nın sorunlarının başında elektrik meselesinin geldiğini ifade eden Bakan Bozdağ şunları kaydetti:

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, açılışını yaptığı seçim irtibat bürosundan ayrılırken, açılışı yapılan sokağa 'Adalet Saray'da değil sokakta hızlı' yazıldığı görüldü. Polis, yazıyı yazanları tespit etmek için çalışma başlattı.