Adalet Bakanı Bozdağ, Tunus Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesini kınadı - Haberler

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Adalet Bakanı Bozdağ, Tunus Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesini kınadı

AA - Mümin Altaş - Politika
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Adalet Bakanı Bozdağ, Tunus Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesini kınadı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Tunus Halk Temsilcileri Meclisi'nin haksız feshi ve bazı üyeleri hakkında anayasal güvencelere rağmen soruşturma başlatılmasını kınıyorum.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Tunus Halk Temsilcileri Meclisi'nin haksız feshi ve bazı üyeleri hakkında anayasal güvencelere rağmen soruşturma başlatılmasını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunus Halk Temsilcileri Meclisi'nin haksız feshi ve bazı üyeleri hakkında anayasal güvencelere rağmen soruşturma başlatılmasını kınıyorum. Tunus'ta seçilmişlere yönelik hukuk dışı bu gelişmeler asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

AA / Mümin Altaş - Politika

Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Medya, Tunus, Politika, Haberler

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