Adalet Bakanı Bozdağ, 'Siverek Kadın Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "The Economist, '2023'ün en önemli seçimi' manşetinde diyor ki 'Erdoğan gitmeli.' Ben soruyorum, Erdoğan'ın gitmesine The Economist mi karar verecek? Sana ne? Erdoğan'ın gidip gitmeyeceği seni neden geriyor?" dedi.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, partisinin Siverek ilçesinde düzenlediği "Kadın Buluşması"nda konuştu.

Dünyanın dört bir yanının Türkiye'nin seçimlerini takip ettiğini belirten Bozdağ, seçimlerin başka ülkelerin de derdi haline geldiğini söyledi.

" Türkiye'nin seçimleri, başka ülkeleri de gerer olmuş." diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Başka ülkelerde gazeteler, dergiler, siyasetçiler, devlet başkanları ve pek çok kişi ve kesim sanki kendi ülkesinde seçim yapılıyormuş gibi Türkiye'nin seçimlerini takip ediyorlar. Kimi çıkıp, 'Erdoğan kaybederse Washington'dan Berlin'e kadar şampanya patlatmaktan bahsediyor. Kimi de çıkmış, bugün The Economist, '2023'ün en önemli seçimi' manşetinde diyor ki 'Erdoğan gitmeli.', The Economist manşetine taşımış. Ben soruyorum, Erdoğan'ın gitmesine The Economist mi karar verecek? Sana ne? Erdoğan'ın gidip gitmeyeceği seni neden geriyor? 'Erdoğan gitmeli, Erdoğan gibi milletine sevdalı, devletine sevdalı demokrat insanların akıbeti bak nasıl oluyor' diye başkalarına göstereceklermiş.

Onlar, kendilerince Cumhurbaşkanı'mıza iftira ediyorlar. Ben buradan söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'mız hayatı boyunca demokratik yolda mücadele etmiş, Gezi olaylarında, arkasından 17-25 Aralık'ta, arkasından 15 Temmuz darbe teşebbüsünde milletin iradesine, demokrasiye ölümüne sahip çıkmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Darbe teşebbüsü sırasında ailesi ve kendi, torunları, bütün yakınlarının hayatını hiçe sayarak meydana geldi, halkın arasına indi, demokratik mücadeleyi halkıyla ölümüne verdi."

"Dünyada Cumhurbaşkanı'mız gibi demokrasiye, milletin iradesine, ölümüne sahip çıkan ikinci bir lider var mı?" sorusunu yönelten Bozdağ, Türk milletinin, demokrasiye sahip çıkmak için tanklara karşı durduğunu, kurşunlara göğsünü siper ettiğini söyledi.

Bozdağ, şöyle konuştu:

"Eğer bu büyük demokrasi mücadelesini Tayyip Erdoğan değil de dünyanın başka bir lideri verseydi verilmedik Nobel Barış Ödülü yahut da uluslararası madalya, devlet nişanı kalmazdı. Eğer bu mücadeleyi Türkiye ve Türk halkı değil de bir Amerikan halkı, İngiliz halkı verseydi emin olun onlara da yapılmadık taltif kalmazdı ama mücadeleyi veren Türkiye'nin lideri, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, mücadeleyi veren aziz milletimiz olunca 'demokrasi' diyenler, 'insan hakları' diyenler bu büyük demokrasi mücadelesini, insan hakları mücadelesini görmezden geldiler. Şimdi kalkmışlar Cumhurbaşkanı'mıza otoriter iftirasını, diktatör iftirasını, daha nice iftiraları atıyorlar. Haydi oradan. Demokrasiye ölümüne sahip çıkan birine söylenmeyecek bir sözdür bu. Milletin emanetini ölümüne koruyan birine söylenmeyecek bir sözdür."

"Sandık yine 'Erdoğan' diyecek, millet yine 'Erdoğan' diyecek"

Seçimlerde The Economist'in manşetine karşılık Türk milletinin "Başkan Erdoğan" manşetiyle cevap vereceğini dile getiren Bozdağ, "Emin olun bu manşeti atanların endişesi dağları sarmış durumda. Meydanları gördükçe, İzmir'i, Ankara'yı, Antalya'yı, Konya'yı, Rize'yi, Trabzon'u, Şanlıurfa'yı gördükçe yürekleri ağızlarına geliyor. Daha çok yürekleriniz ağzınıza gelecek. Sandık yine 'Erdoğan' diyecek, millet yine 'Erdoğan' diyecek. ABD'ye rağmen, Kandil'e rağmen, bütün kirli hesap yapanlara rağmen 'Yine ve yeniden Erdoğan' diyecektir." ifadelerini kullandı.

Kadınların haklarını, hukukunu, onurunu koruyan büyük reformlara imza attıklarını belirten Bozdağ, başörtüsü zulmüne son verdiklerini söyledi.

Aileyi ve toplumun her yapısını korumanın devletin görevi olduğuna işaret eden Bozdağ, aile güçlü olduğunda toplumun da güçlü olacağını vurguladı.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ailenin her türlü sapkınlığa, tehlike, tehdit ve saldırıya karşı korunması, Anayasa ve yasalar çerçevesinde devletin görevidir ama maalesef bugün bazı çevreler bazı sapkın akımları destekleyerek, cesaretlendirerek Türk aile yapısını tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya bırakıyorlar. Soruyorum, aileyi korumak herkesin göreviyse bunlar ailenin karşısında her türlü sapkınlığı, hak ve hürriyet ekseninde bir değerlendirme kapsamına alıp başka çerçeveden bakıyorlar. Kadınların kadınlarla, erkeklerin erkeklerle aile kurabilmesi gibi bir sapkın anlayışı demokratik bir hak, insan hak ve hürriyeti kapsamında değerlendiren bir sapkınlıkla da karşı karşıyayız. Buna 'Hayır' demeyecek miyiz? Bu milletin evlatlarını, geleceğini, aileyi korumak için karşı durmayacak mıyız? Efendim

'Herkesin hak ve hürriyeti var', doğru ama kimsenin 'Suç işleme, hak ve hürriyeti var.' diyebiliyor muyuz? Demiyoruz. Kimsenin 'Trafik kazası yapma hak ve hürriyeti var.' diyor muyuz? Demiyoruz. Onun için hak ve hürriyetin ne olduğu, hangi konularda geçerli olduğunu doğru okumak lazım. Bunu yanlışa, sapkınlığa da şemsiye yaparsak milletimize de devletimize de en büyük kötülüğü yapmış oluruz. Şimdi soruyorum, bu sapkın anlayışlara cesaret verenlere, Türk aile yapısının bozulmasına, tehdit ve saldırı altında kalmasına göz yumanlara izin verecek miyiz? Sandıkta buna bir cevabımız olacak mı? Ben inanıyorum ki olacaktır."

"Kılıçdaroğlu'nun da diğer genel başkanların da veda konuşmalarını hazırlamalarında fayda var"

Türkiye'de iktidar değil, muhalefet sorununun bulunduğunu, muhalefetin iktidar umudu veremediğini dile getiren Bozdağ, seçimlerde bu sorunun çözüleceğini söyledi.

Bozdağ, seçimler sonrasında muhalefette genel başkan düzeyinde tasfiyeler olacağını ifade ederek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun da diğer genel başkanların da kutlama hayali yerine, veda konuşmalarını şimdiden hazırlamalarında fayda var." dedi.