Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da partisinin Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, son günlerde seçim güvenliği üzerinden tartışmaların tekrar alevlendirilmek istendiğini belirterek, "Seçimde sanki, 'Şöyle sıkıntı olacak, böyle problem olacak, şu olacak, bu olacak' diye yalanlarla, iftiralarla milletin arasına fitne, fesat sokuyorlar.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, son günlerde seçim güvenliği üzerinden tartışmaların tekrar alevlendirilmek istendiğini belirterek, "Seçimde sanki, 'Şöyle sıkıntı olacak, böyle problem olacak, şu olacak, bu olacak' diye yalanlarla, iftiralarla milletin arasına fitne, fesat sokuyorlar. Kendi tabanlarını şimdiden aldatmaya başlıyorlar. Neden? Seçimi kaybettiklerinde bahane üretmek için." dedi.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Bozdağ, merkez Karaköprü ilçesinde partisinin Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı.

Bozdağ, ramazanın feyzinden ve bereketinden bütün Müslümanların istifade etmesini dileyerek, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletiyle beraber 14 Mayıs'ta hedeflerine doğru koştuğunu ifade eden Bozdağ, dün nasıl kazandıysa, bu seçimde de milletin duasına alan Erdoğan'ın yine galip geleceğini söyledi.

Bozdağ, 14 Mayıs'ta bir bayram daha kutlayacaklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ama bayramı görenler, şimdi kendi kayıplarına mazeret üretmeye başladılar. Son günlerde bakarsanız, seçim güvenliği üzerinden tartışmalar tekrar tekrar alevlendirilmek isteniyor. Seçimde sanki, 'Şöyle sıkıntı olacak, böyle problem olacak, şu olacak, bu olacak' diye yalanlarla, iftiralarla milletin arasına fitne, fesat sokuyorlar. Kendi tabanlarını şimdiden aldatmaya başlıyorlar. Neden? Seçimi kaybettiklerinde bahane üretmek için. Buradan söylüyorum, kim 'Seçimde hile hurda, falan filan var' diyorsa çok açık bir şekilde seçimi kaybedeceğini anlayıp bahane uydurmaya şimdiden, seçime 24 gün kala başlamış demektir."

Muhalefete, "Bahane uydurmayın." diye seslenen Bozdağ, "Sandıklarda seçimi partiler yapıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimin sadece organizasyonunu yapıyor, ihbar, şikayet, usulsüzlüğe dair itirazlar varsa bunları karara bağlıyor. Seçimi ise siyasi partilerin temsilcilerinin şahitliğinde ve onların eliyle Türkiye seçimlerini yapıyor. Bütün bu gerçeğe rağmen, seçimler üzerinden şimdiden gölge düşürmeye çalışan kirli elleri buradan bir kez daha işaret etmek istedim." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Seçimlerimiz, Türkiye'nin yaptığı en doğru işlerden biridir. Dünyada da Türkiye'nin seçimlerinin dürüstlük, yasallık, meşruiyet içinde dosdoğru yapıldığına dair şimdiye kadar yerleşmiş bir kanaat vardır. Çok net söylüyorum, Türkiye'nin seçimleri dünyanın en güvenilir seçimleridir. Kimse bu dürüstçe yasal çerçeve içinde milletin şahitliğinde ve kendilerinin de imzalarıyla doğruluğu tescil edilen bu seçimlere gölge düşüremez. Şimdi kalkmışlar efendim, 'Kılıçdaroğlu'na mühür basacakmışsınız, o mühür silinecek, Cumhurbaşkanımızın altında çıkacakmış. Bak şu yalancılara ya... Dünyada böyle bir teknik mi varmış? Nasıl oluyormuş bu iş? Müfteriler belli ki Kılıçdaroğlu'na oy bulamayınca, 'Oylarını ecinniler uçurdu' diye şimdiden bahane üretiyorlar. Bunlar üç harflilere muhtaç kalmış demektir."

"Türkiye'de seçimlerde hile, hurda yapmak fiili imkansızlıkla karşı karşıyadır"

Bakan Bozdağ, seçimin, Türkiye'de dürüstlük ve anayasa ile yasalara uygun bir biçimde bütün siyasi partilerin şahitliği ve imzasıyla tasdik edilerek aleni yapıldığını söyledi.

YSK'nın seçimi sadece organize ettiğini, itiraz ve şikayetleri karara bağladığını vurgulayan Bozdağ, "Yani bir sandıkta HDP'si CHP'si, İYİ Parti'si, MHP'si, AK Parti'si bütün partiler anlaşabilir mi? Türkiye'de yüz binlerce sandık var, bu kadar sandıkta çarptığınız zaman sandığın başında oturanlar 2 milyon civarında ayrı ilde, ayrı ilçede, ayrı mahallede, ayrı sandıkta, ayrı görüşte bu kadar insanın anlaşması fiilen mümkün mü?" diye konuştu.

Bozdağ, "Onun için çok net söylüyorum, Türkiye'de seçimlerde hile, hurda yapmak fiili imkansızlıkla karşı karşıyadır. Kimse yapamaz. Kim, 'Yaptın' diyorsa yalanın şahını söylüyor. Kim, 'Başkaları yapıyor' diyorsa, o da iftira ediyor başkalarına. İftiraya sarılmayın, millete sarılın, milletin gönüllerine girip duasını ve desteğini almaya gayret edin, yenilgiye şimdiden bahane uydurmayın diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Buradan da bir kez daha ilan ediyorum, 6'lı masadaki 6'sı yetmedi, ilave ettikleri iki başkan yetmedi, belli ki Kandil yetmedi, FETÖ yetmedi, ABD yetmedi, şimdi üç harflilere muhtaç hale geldiler. Ne yaparsanız yapın, boş. Allah'ın izniyle değil 7 kişi, 9 kişi, bir dünya bir araya gelseniz Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı yenemeyeceksiniz. Yine Cumhurbaşkanımızı, aziz milletimizin helal oylarıyla başkan yapacağız. 'Başkan yaptırmayacağız' diyenleri gördük. Şimdi diyoruz ki yakın Türkiye Yüzyılı'nın seçilen ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır."

"Halep oradaysa arşın Filyos'ta"

Bozdağ, Karadeniz'den Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne ulaşan yerli gazın bugün devreye alınmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Amerika'yı da Avrupa'yı da başkalarını da Türkiye'nin hak ve menfaatleri söz konusu olduğunda dinlemeyen, milletin hak ve menfaatini her türlü hukukun üstünde tutan bir anlayışa sahip. İşte bugün Karadeniz'de Ereğli Filyos'ta ilk defa bizim ülkemizde denizin altından çıkardığımız doğalgazı, doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayacağız." dedi.

"Bunlar, doğalgazı bulduk inanmadılar. 'Bunlar yalan söylüyor' dediler. 'Yapamaz, edemez' dediler." ifadelerini kullanan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Şimdi soruyorum Şanlıurfa'nın hanımlarına, beylerine, doğalgaz bugün şebekeye bağlanıyor mu? O zaman bu yalancılara sormak lazım gelmez mi? 'Yalan' diyorlardı, 'Bulamaz' diyorlardı, 'Çıkarıp da evlere veremez' diyorlardı. Halep oradaysa arşın Filyos'ta, buyurun bakalım kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor? Aynı şekilde Togg'u yaparken de çıkıp koca koca adamlar, 'Togg yapacağız diyorlar, yapamaz' diyorlardı. Başladık yapmaya, 'Fabrika yok, nerede yapacaklar?' dediler. Fabrikayı açtık, 'Otomobil yok' dediler. Otomobil Urfa'nın sokaklarında, Türkiye'nin 81 ilinde geziyor hala dönüp de 'Biz size yanlış söyledik, eksik söyledik, sizi yanılttık, özür dileriz' diyen yok. Yapanı takdir eden de yok."

Şanlıurfa'da AK Parti döneminde yapılan hizmetleri de anlatan Bozdağ, hükümetleri döneminde Şanlıurfa'yı her taraftan dünyaya kılcal damarlardan bağladıklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Asuman Cevahir Yazmacı ise partilerinin 21 yıldır gece gündüz demeden millete hizmet etme yolunda çalıştığını belirterek, toplumun her kesimine dokunarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi.