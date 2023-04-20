Adalet Bakanı Bozdağ: 'Resen soruşturma başlatıldı ve saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adana'da AK Parti binasına silahlı saldırı olayı hakkında, "Resen soruşturma başlatıldı ve saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Adana Çukurova İlçe Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırı ile ilgili resen tahkikat başlatılmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmış olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA