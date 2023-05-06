Adalet Bakanı Bozdağ: İmralı'da Öcalan ile görüşme iddiaları gerçek dışı

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, muhalefetin İmralı'da PKK elebaşı Öcalan ile görüşüldüğü iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "Böyle bir hadise söz konusu değildir. Tamamen gerçek dışıdır" dedi.

Adalet Bakanı ve Şanlıurfa AK Parti milletvekili adayı Bekir Bozdağ, beraberinde AK Parti milletvekili adayları ile birlikte kentteki yerel ve ulusal gazetecilerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında AK Parti hükümeti döneminde yapılan reformlara değinen Bakan Bozdağ, bir dönem Türkiye'nin yasaklar ülkesi olduğunu ifade ederek "Büyük reformlara imza attık. Türkiye yasaklar ülkesi iken, dünün konuşulamayan nice konusunu Türkiye'nin gündemi dışına ittik. Dün Türkiye'de pek çok konuşulamayan, tartışılamayan, konuşmaya ve tartışmaya insanların cesaret edemediği pek çok husus, bugün Türkiye'nin gündeminde yoktur. Dün Devlet Güvenlik Mahkemeleri vardı. Konuşulması aleyhine zordu. Kaldırmayı düşünmek de çok çok büyük cesaret isteyen bir husustu ama şimdi bugün Türkiye'nin gündeminde DGM'ler var mı? Yok" dedi.

"Meral Hanım'ın açıklamaları çok talihsiz bir açıklama, demeyeceğim. Çünkü bilerek yapılmış bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Bizim oradaki cezaevinin güvenlik kısmında, çatısında birtakım sıkıntılar olması nedeniyle yağmurda da akıntılar olması nedeniyle ilgili yer komutanlığının talebi üzerine askerlerin konuşlu bulunduğu binalarda inceleme yapmak, ne ihtiyaç var onu tespit etmek, bununla ilgili teknik değerlendirme yapmak üzere talepte bulunuldu. Bunun üzerine Bakanlık oraya inşaat mühendisi, makine mühendisi bir de tetkik hakimi gönderdi. Çünkü böyle yerlere aynı usul var, gönderiliyor ve bunlar gidiyorlar sadece askerlerimizin konuşlu bulunduğu yerlerde inceleme yapıyorlar. Ne yapılabilir, teknik bir raporu da Bakanlığımıza sunuyorlar. Akşener'e bu yazışmalar, ziyaretler aktarılıyor. Halbuki yazışma metinlerini okusa, talebin kimden geldiği, ne için geldiği, gidenlerin ne yaptığı, neler yaptığı, bütün burada yazılı ve açık. Böyle bir bilgi varsa, açıklayın, dedim. Hemen şimdi başka kanala geçtiler. 'Ben söylersem zarar görür.' Dün bir yargı mensubuydu. Şimdi daha üste çıkıyor. Her gün yalana irtifa kazandırıyorlar. Böyle bir hadise söz konusu değildir. Tamamen gerçek dışıdır. Bugün Adalet Bakanlığı sitesinden bunların evraklarını yayınlayacağız. Çağrı yapıyorum, AK Parti'nin zarar görmesini, seçimde kaybetmesini istemiyor musunuz? İstiyorsanız, madem böyle bir görüşme var, koy da biz oy kaybedelim, ama yok."