Adalet Bakanı Bozdağ: İftira atanlar seçimde gereken cevabı alacak

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, siyaseti dizayn etmeye çalışan ve iftira atanların 14 Mayıs'ta gereken cevabı alacağını belirterek, "Bu alçaklığa cevap vermek, bunları alçalta alçalta sandığın dibine gömmek bizim işimiz. Siz kimsiniz? Siz kimden hangi gücü alıyorsunuz da bu ülkenin siyasetçilerine geri adım attırma cüreti gösteriyorsunuz? Onların karşısında dimdik duran anlayışı Cumhurbaşkanımız temsil ediyor. Seçim sonrasında, iftira atanlar, iftiradan medet umanlar, 'Yine Erdoğan kazandı' demek zorunda kalacaktır" dedi.

Adalet Bakanı ve AK Parti milletvekili adayı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da seçim çalışmaları kapsamında Paşabağı Mahallesi'nde bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Burada toplanan halka pazar günü yapılacak olan seçimlerde partisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları söyledi:

"Bakın merhum Baykal'a yaptılar bu gayri hukuki, gayri ahlaki kaset kumpasını. MHP'li kimi siyasetçilere yaptılar bu alçaklığı. Cumhurbaşkanımıza yaptılar bu alçaklığı. Şimdi Sayın İnce'ye yapıyorlar bu alçaklığı. Bu alçaklığa cevap vermek, bunları alçalta alçalta sandığın dibine gömmek bizim işimiz. Sayın Akşener'e bir şekilde geri adım attırdılar. Sayın İnce'nin üzerine giderek, saldırarak, iftiralarla geri adım attırdılar. Siz kimsiniz? Siz kimden hangi gücü alıyorsunuz da bu ülkenin siyasetçilerine geri adım attırma cüreti gösteriyorsunuz? Onların karşısında dimdik duran anlayışı Cumhurbaşkanımız temsil ediyor. Cesur iradeyi de o temsil ediyor. Seçim sonrasında iftira atanlar, iftiradan medet umanlar 'Yine Erdoğan kazandı' demek zorunda kalacaktır."