Adalet Bakanı Bozdağ'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozdağ, mesajında, bu sene Ramazan Bayramı'nın ülkede yaşanan deprem ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden insanların acısı nedeniyle buruk idrak edildiğini belirtti.

Bakan Bozdağ, "Depremin ilk gününden itibaren yaraların sarılması için devlet ve millet olarak seferber olduğumuz gibi bundan sonra da yaraların sarılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.