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Adalet Bakanı Bozdağ'dan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Adalet Bakanı Bozdağ'dan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Politika Haberleri

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bakan Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik için dünya liderleri sıraya girdi.

Ama millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, hala Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı tebrik edip, başarılar dilemedi. Böylesi bir erdemli,medeni, ahlaki,saygın ve demokrat bir davranışı Kılıçdaroğlu neden göstermedi? Çok mu zordu." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Bekir Bozdağ Politika Haberler

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