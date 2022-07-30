Adalet Bakanı Bozdağ, CHP Sözcüsü Öztrak'a başsağlığı diledi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, annesi vefat eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a başsağlığı diledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, annesi vefat eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a başsağlığı diledi. Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ayten Öztrak'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhumeye Allah'tan rahmet, Faik Öztrak beyefendiye ve ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı. Politika AA / Esin Işık Cumhuriyet Halk Partisi Bekir Bozdağ Faik Öztrak Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Adalet Bakanı Bozdağ, CHP Sözcüsü Öztrak'a başsağlığı diledi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.