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Adalet Bakanı Bozdağ: "Bütün konut stoğunu elden geçirerek hasar tespit çalışması yapılacaktır"

Politika Haberleri

Adalet Bakanı Bozdağ: "Bütün konut stoğunu elden geçirerek hasar tespit çalışması yapılacaktır" Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Bozdağ: "Bütün konut stoğunu elden geçirerek hasar tespit çalışması yapılacaktır"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ yaptığı açıklamada, "Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Diyarbakır'da hasar tespit çalışmaları da hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bütün konut stoğunu elden geçirerek hasar tespit çalışması yapılacaktır. Şu ana kadar toplamda acil ağır hasarlı ve yıkılmış bina sayısına baktığımızda bin 159 bina ve 8 bin 459 bağımsız bölüm olduğunu görüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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