Adalet Bakanı Bozdağ: "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. - Haberler

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Adalet Bakanı Bozdağ: "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Adalet Bakanı Bozdağ: 'Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.

Adalet Bakanı Bozdağ: "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.

Adalet Bakanı Bozdağ: "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza Şafi ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Adalet Bakanı, Koronavirüs, Politika, Haberler

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