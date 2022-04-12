Adalet Bakanı Bozdağ: "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Adalet Bakanı Bozdağ: "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.
Adalet Bakanı Bozdağ: "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza Şafi ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin." - ANKARA
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