Adalet Bakanı Bozdağ: 'Başkanımız Erdoğan'ı ve AK Parti'yi yüce Allah da millet de yalnız bırakmayacak'

Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, "Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi yüce Allah'ımız da aziz milletimiz de yalnız bırakmayacak" dedi.

Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, "Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi yüce Allah'ımız da aziz milletimiz de yalnız bırakmayacak" dedi.

Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Başörtüsü zulmünü bitiren, katsayı zulmünü kaldıran, Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatını seçmeli ders olarak koyan, Taksim'e cami yaptıran, Ayasofya'yı ibadete açan, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi yüce Allah'ımız da aziz milletimiz de yalnız bırakmayacaktır." - ANKARA

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