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Adalet Bakanı Bozdağ Ağrı'da

İhlas Haber Ajansı - Merve Gökbakan - Politika
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Adalet Bakanı Bozdağ Ağrı'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

Adalet Bakanı Bozdağ Ağrı'da

AĞRI - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın amcasın vefatından dolayı Tutak ilçesine giderek taziye ziyaretinde bulundu. Buradan protokol üyeleri ile beraber Hamur ilçesine geçen Bakan Bozdağ, Bursa'da servis aracına düzenlenen saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in ailesini evinde ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Politika

Bekir Bozdağ Savcı Sayan Ağrı Politika Haberler

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