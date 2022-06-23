Adalet Bakanı Bozdağ: Adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, 2023 seçimlerine ilişkin, "Adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı Anayasaldır, yasaldır. Hiçbir içtihatla, yorumla bu gerçeği kimse değiştiremeyecektir. Aziz milletimiz de onu yeniden Cumhurbaşkanı seçecektir" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Bozdağ, muhalefet partilerini eleştirerek, "Şimdiden koalisyon görüntüleri, oturuyorlar 6 kişi masada, daha oturma düzeninde anlaşamayıp masayı yuvarlaklaştırdılar. Yarın başka konularda anlaşamayınca nasıl çözüm üretecekler merak ediyoruz. Birisi Libya Tezkeresi'ne 'evet' diyor diğeri 'hayır' diyor. Hangi konularda uzlaştıklarını göremedik. Şimdi Türkiye'nin hakimi gibi masa etrafında toplanmış, orada bir takım delegasyon, birtakım değerlendirmeler yapıyorlar. Ben buradan söylüyorum, Türkiye'nin patronu masadakiler değil, Türkiye'nin patronu 84 milyon Aziz Türk milletidir" ifadelerini kaydetti.

Türkiye'de operasyon partileri olduğunu dile getiren Bakan Bozdağ, "AK Parti'yi tırtıklamak, AK Parti'lilerin gönlünü çeldirmek için operasyonel görev üstlenenler var. AK Parti nice operasyonu gördü, operasyona kalkanları milletiyle beraber çiğneyerek yola devam etti. Operasyon çekilemez bir kadro var burada" ifadelerini kullandı.