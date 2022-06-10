Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yarın Uşak'ta olacak - Haberler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yarın Uşak'ta olacak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 11 Haziran Cumartesi günü geleceği Uşak'ta ki programı belli oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 11 Haziran Cumartesi günü geleceği Uşak'ta ki programı belli oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, belirlenen programlar dahilinde 11 Haziran Cumartesi günü Uşak'a gelecek. Buradaki programı da netlik kazanan Bekir Bozdağ, ilk olarak Çocuk Teslim Merkezi'nin açılış törenine katılarak açılışı gerçekleştirecek. Uşak Valiliği'ni de ziyaret edecek olan Bakan Bozdağ, sonrasında Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak. Buradaki toplantının ardından Uşak Belediyesi ve Uşak Adliyesi ziyaretlerinin ardından Bakan Bozdağ'ın Uşak'taki programı son bulacak. - UŞAK İhlas Haber Ajansı / Politika Bekir Bozdağ Uşak Politika Haberler

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