Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Terör suçlarından AB üyesi ülkelerden 893 talebimiz olmuş. Bunlardan sadece 4'ünü kabul etmişler, 500'ünü reddetmişler."
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Terör suçlarından AB üyesi ülkelerden 893 talebimiz olmuş. Bunlardan sadece 4'ünü kabul etmişler, 500'ünü reddetmişler.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Terör suçlarından AB üyesi ülkelerden 893 talebimiz olmuş. Bunlardan sadece 4'ünü kabul etmişler, 500'ünü reddetmişler." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika