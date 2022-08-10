Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Terör suçlarından AB üyesi ülkelerden 893 talebimiz olmuş. Bunlardan sadece 4'ünü kabul etmişler, 500'ünü reddetmişler." Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Terör suçlarından AB üyesi ülkelerden 893 talebimiz olmuş. Bunlardan sadece 4'ünü kabul etmişler, 500'ünü reddetmişler. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Terör suçlarından AB üyesi ülkelerden 893 talebimiz olmuş. Bunlardan sadece 4'ünü kabul etmişler, 500'ünü reddetmişler." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Avrupa Birliği Bekir Bozdağ Politika Haberler

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