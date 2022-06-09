Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Şu anda Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) en ağır cezalar kadına karşı işlenen suçlara verilmektedir. - Haberler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Şu anda Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) en ağır cezalar kadına karşı işlenen suçlara verilmektedir. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Şu anda Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) en ağır cezalar kadına karşı işlenen suçlara verilmektedir. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Şu anda Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) en ağır cezalar kadına karşı işlenen suçlara verilmektedir. İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kalktı diye bu cezalar TCK'dan kalkmadı aynen uygulanıyor." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika İstanbul Sözleşmesi Bekir Bozdağ Tck Politika Haberler

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