Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Stokculuk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz.
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Stokculuk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Stokculuk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz. Hem alt hem de üst sınırı yükseltiyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika