Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oy kullandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oyunu kullandı. Şanlıurfa'da seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde geçtiğini belirten Bozdağ, seçim sonuçlarının halkın kararıyla belirleneceğini söyledi.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oyunu kullandı.

AK Parti Şanlıurfa milletvekili olan Adalet Bakanı Bozdağ, sabah saatlerinde TAD Rasime Polat İlkokulu'ndaki 2102 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanmak için gelen vatandaşlarla sohbet eden Bozdağ, huzur içerisinde seçim sürecinin geride bırakıldığını ve bundan sonra halkın kararının bekleneceğini belirterek şöyle dedi: