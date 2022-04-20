Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: " (Bursa'daki patlama) Bunlar nereye giderlerse gitsinler yakalanıp yargıya teslim edilecekler"
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: " (Bursa'daki patlama) Bunlar nereye giderlerse gitsinler yakalanıp yargıya teslim edilecekler" "İlk veriler bunun terör saldırısı olduğunu gösteriyor"
BURSA (İHA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: " ( Bursa'daki patlama) Bunlar nereye giderlerse gitsinler yakalanıp yargıya teslim edilecekler"
"İlk veriler bunun terör saldırısı olduğunu gösteriyor"
İhlas Haber Ajansı / Politika