Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: " (Bursa'daki patlama) Bunlar nereye giderlerse gitsinler yakalanıp yargıya teslim edilecekler" - Haberler

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: " (Bursa'daki patlama) Bunlar nereye giderlerse gitsinler yakalanıp yargıya teslim edilecekler"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: " (Bursa'daki patlama) Bunlar nereye giderlerse gitsinler yakalanıp yargıya teslim edilecekler" "İlk veriler bunun terör saldırısı olduğunu gösteriyor"

BURSA (İHA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: " ( Bursa'daki patlama) Bunlar nereye giderlerse gitsinler yakalanıp yargıya teslim edilecekler"

"İlk veriler bunun terör saldırısı olduğunu gösteriyor"

İhlas Haber Ajansı / Politika

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