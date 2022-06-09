Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Avrupa Parlamentosu'nun veya her hangi bir örgütün Türk yargısına şöyle karar ver demeye hakkı yoktur. - Haberler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Avrupa Parlamentosu'nun veya her hangi bir örgütün Türk yargısına şöyle karar ver demeye hakkı yoktur.
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Avrupa Parlamentosu'nun veya her hangi bir örgütün Türk yargısına şöyle karar ver demeye hakkı yoktur.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Avrupa Parlamentosu'nun veya her hangi bir örgütün Türk yargısına şöyle karar ver demeye hakkı yoktur. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika